Уинкс чувствует, что стал важным игроком для "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс признался, что теперь ощущает себя важным игроком в команде Маурисио Почеттино.

Уинкс является воспитанником академии "шпор" и за первую команду дебютировал еще в 2014 году, однако только в минувшем сезоне стал регулярно появляться на поле, приняв участие в 41 матче во всех турнирах.



23-летний англичанин чувствует, что его роль в команде изменилась, и теперь Харри собирается упорно работать, чтобы не вернуться на скамейку запасных.



"В этом сезоне я был относительно свободен от травм до самого конца. Я сыграл много матчей, много раз выходил в старте, и это было невероятно. Это, наверное, пока что мой лучший сезон в клубе".



"Я чувствую, что теперь стал важным игроком, и я не могу просить о большем".



"Если бы три-четыре года назад вы спросили меня, хочу ли я оказаться в таком положении, я бы немедленно согласился, но теперь важнее всего не потерять землю под ногами и работать как можно упорнее, чтобы сохранить свою роль, потому что здесь так много игроков топ-уровня".



"Остаться основным игроком — это самое сложное. В этом клубе так много первоклассных игроков, и все они хотят выходить в стартовом составе", — цитирует Уинкса Sky Sports.