"Сити" сделал запрос насчет Бонуччи
"Манчестер Сити" сделал запрос относительно центрального защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччии.
Как известно, целью номер один и для "Сити", и для их соседей из "Манчестер Юнайтед" по укреплению центра обороны является Харри Магуайр, однако нет никаких гарантий, что англичанин вообще покинет "Лестер" этим летом.
Если Магуайр и уйдет из "Лестера", то только как самый дорогой защитник в мире, и столь высокая цена заставляет клубы из Манчестера активно изучать альтернативные варианты.
Для "горожан" таковым вариантом является Бонуччи, чье будущее в Турине оказалось под вопросом в связи со скорым переходом в команду Маурицио Сарри защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта.
С учетом Де Лигта, у Сарри будет пятеро центральных защитников, поэтому от одного из них "Ювентус" может спокойно избавиться.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Сити" является не единственным претендентом на 32-летнего итальянца. Свой запрос насчет Леонардо также сделал ПСЖ, готовый платить ветерану 6 миллионов фунтов в год.
01.07.2019 09:00
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Последние комментарии:
Что за чепуха, не будет Сити брать игрока в возрасте! Пепу нужны молодые игроки и пример с Родри это доказывает. Сто пудово залипуха)))
Come on, City!!!
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Манолас игрок Наполи,
далее Бонуччи игрок Мансити,
а потом Кулибали игрок Ювентуса
бизнес кары, а мю с бибой и бобой)))
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Неужели нет вариантов кроме Магуайра и Бонуччи? Магуайр вообще не вариант, толстенький и не поворотливый
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