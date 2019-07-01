"Сити" сделал запрос насчет Бонуччи

Леонардо Бонуччи "Манчестер Сити" сделал запрос относительно центрального защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччии.

Как известно, целью номер один и для "Сити", и для их соседей из "Манчестер Юнайтед" по укреплению центра обороны является Харри Магуайр, однако нет никаких гарантий, что англичанин вообще покинет "Лестер" этим летом.

Если Магуайр и уйдет из "Лестера", то только как самый дорогой защитник в мире, и столь высокая цена заставляет клубы из Манчестера активно изучать альтернативные варианты.

Для "горожан" таковым вариантом является Бонуччи, чье будущее в Турине оказалось под вопросом в связи со скорым переходом в команду Маурицио Сарри защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта.

С учетом Де Лигта, у Сарри будет пятеро центральных защитников, поэтому от одного из них "Ювентус" может спокойно избавиться.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Сити" является не единственным претендентом на 32-летнего итальянца. Свой запрос насчет Леонардо также сделал ПСЖ, готовый платить ветерану 6 миллионов фунтов в год.


Метки Бонуччи, Манчестер Сити, слухи, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 09:00

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  1. arhangel777 01.07.2019 10:54 # arhangel777
    Что за чепуха, не будет Сити брать игрока в возрасте! Пепу нужны молодые игроки и пример с Родри это доказывает. Сто пудово залипуха)))
    Come on, City!!!

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  2. pistolero-lfc 01.07.2019 10:09 # pistolero-lfc
    Манолас игрок Наполи,
    далее Бонуччи игрок Мансити,
    а потом Кулибали игрок Ювентуса

    бизнес кары, а мю с бибой и бобой)))

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  3. glorfindel 01.07.2019 09:47 # glorfindel
    Неужели нет вариантов кроме Магуайра и Бонуччи? Магуайр вообще не вариант, толстенький и не поворотливый

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