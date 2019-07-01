"Сити" сделал запрос насчет Бонуччи

"Манчестер Сити" сделал запрос относительно центрального защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччии.

Как известно, целью номер один и для "Сити", и для их соседей из "Манчестер Юнайтед" по укреплению центра обороны является Харри Магуайр, однако нет никаких гарантий, что англичанин вообще покинет "Лестер" этим летом.



Если Магуайр и уйдет из "Лестера", то только как самый дорогой защитник в мире, и столь высокая цена заставляет клубы из Манчестера активно изучать альтернативные варианты.



Для "горожан" таковым вариантом является Бонуччи, чье будущее в Турине оказалось под вопросом в связи со скорым переходом в команду Маурицио Сарри защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта.



С учетом Де Лигта, у Сарри будет пятеро центральных защитников, поэтому от одного из них "Ювентус" может спокойно избавиться.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Сити" является не единственным претендентом на 32-летнего итальянца. Свой запрос насчет Леонардо также сделал ПСЖ, готовый платить ветерану 6 миллионов фунтов в год.