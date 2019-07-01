Эшли переложил ответственность за уход Бенитеса на шейха Халида

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли не считает уход Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера своей виной.

Болельщики "сорок" с огромным расстройством встретили новость о том, что клубу не удалось договориться с Бенитесом о новом контракте.



Ранее пресса сообщала, что у Рафаэля остаются существенные разногласия с боссами "Ньюкасла" относительно трансферного бюджета, трансферной политики клуба и личного контракта.



Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что Эшли считает себя непричастным к уходу популярного среди фанатов тренера. Дело в том, что амбициозный шейх Халид, который находится в процессе покупки "Ньюкасла" у Майка, желает пригласить более звездного тренера, чем Бенитес — вроде Арсена Венгера или Жозе Моуриньо.



Если бы Бенитес заключил новый контракт, шейху Халиду пришлось бы сразу потратить 6 миллионов фунтов, чтобы освободить место для другого специалиста.



Однако у экс-наставника "Челси" и "Ливерпуля" есть собственная версия, которую, утверждает The Sun, Рафаэль собирается поведать в ближайшее время через официальное заявление.



По информации таблоида, Бенитес находится в ярости от того, что Эшли переложил всю ответственность за его уход на шейха Халида.