Эшли переложил ответственность за уход Бенитеса на шейха Халида

Рафаэль Бенитес Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли не считает уход Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера своей виной.

Болельщики "сорок" с огромным расстройством встретили новость о том, что клубу не удалось договориться с Бенитесом о новом контракте.

Ранее пресса сообщала, что у Рафаэля остаются существенные разногласия с боссами "Ньюкасла" относительно трансферного бюджета, трансферной политики клуба и личного контракта.

Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что Эшли считает себя непричастным к уходу популярного среди фанатов тренера. Дело в том, что амбициозный шейх Халид, который находится в процессе покупки "Ньюкасла" у Майка, желает пригласить более звездного тренера, чем Бенитес — вроде Арсена Венгера или Жозе Моуриньо.

Если бы Бенитес заключил новый контракт, шейху Халиду пришлось бы сразу потратить 6 миллионов фунтов, чтобы освободить место для другого специалиста.

Однако у экс-наставника "Челси" и "Ливерпуля" есть собственная версия, которую, утверждает The Sun, Рафаэль собирается поведать в ближайшее время через официальное заявление.

По информации таблоида, Бенитес находится в ярости от того, что Эшли переложил всю ответственность за его уход на шейха Халида.


Метки Бенитес, Ньюкасл, шейх Халид, Эшли

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 08:00

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  1. only--liverpool 01.07.2019 08:16 # only--liverpool
    Говно тренер да еще и жид.
    Клянусь мертвой шлюшиной мамой.

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  2. vagifspurs 01.07.2019 08:08 # vagifspurs
    Это яркий пример того, что везде есть мрази улыбающиеся в лицо, жаль Бенитеса, надеюсь он не пропадет с поле зрения большого футбола, классный коуч, кто бы что не говорил.

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  3. chebrec 01.07.2019 08:05 # chebrec
    Ох и врунишка

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