Зарплата Рэшфорда вырастет за пределы 300 тыс. фунтов в неделю

Маркус Рэшфорд Зарплата нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда по новому контракту составит более 300 тысяч фунтов в неделю.

Недавно совершив прорыв в переговорах со своим воспитанником о продлении сотрудничества, "красные дьяволы" могут уже в понедельник подтвердить, что Рэшфорд заключил новую сделку на четыре года и опцией продления на 12 месяцев.

Как стало известно The Telegraph, зарплата Маркуса но новому контракту будет в значительной мере зависеть от бонусов, но при соблюдении всех условий 21-летний англичанин сможет получать более 300 тыс. фунтов каждые семь дней.

Таким образом, по уровню заработка Рэшфорд встанет в один ряд с полузащитником Полем Погба — больше в "Юнайтед" получает только нападающий Алексис Санчес.

Добавим, что в предыдущие месяцы Маркуса сватали в различные европейские клубы, включая "Барселону". Однако роскошные финансовые условия и возможность остаться основным центральным нападающим "Юнайтед" предопределили выбор Рэшфорда.


Метки контракт, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 07:00

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  1. vyrentz 01.07.2019 08:17 # vyrentz
    Десять голов в чемпионате и два в ЛЧ, не слишком ли дорого это несчастное количество обходится красному автобусу? Аж 25-ый бомбардир чемпоната, просто топчик. Честное слово, Ориги за четверть зп лучше будет.

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  2. din147 01.07.2019 08:10 # din147
    бедный мю((( уже и воспитанники сосут по полной, Вудворт гений))

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  3. januzaj00 01.07.2019 07:48 # januzaj00
    Пшл вон из клуба, дойка малолетняя

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  4. lampard78 01.07.2019 07:44 # lampard78
    Не было никогда и вот опять.

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  5. mihajlo-fan 01.07.2019 07:29 # mihajlo-fan
    А тя тя как так в му же за идею играют вот это вот всё уххх блин это все гады Короли виноваты :(

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  6. realbad 01.07.2019 07:03 # realbad
    какие же ишаки в управлении у мумудзеров сидят

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  7. nightwishuk 01.07.2019 07:01 # nightwishuk
    Воспитанник, блять, и на половину этой суммы не наиграл.

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  8. only--liverpool 01.07.2019 07:01 # only--liverpool
    Хорошая ЗПшка мне б такую)))
    PS шлюша маму рот ебал

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