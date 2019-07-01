Зарплата Рэшфорда вырастет за пределы 300 тыс. фунтов в неделю

Зарплата нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда по новому контракту составит более 300 тысяч фунтов в неделю.

Недавно совершив прорыв в переговорах со своим воспитанником о продлении сотрудничества, "красные дьяволы" могут уже в понедельник подтвердить, что Рэшфорд заключил новую сделку на четыре года и опцией продления на 12 месяцев.



Как стало известно The Telegraph, зарплата Маркуса но новому контракту будет в значительной мере зависеть от бонусов, но при соблюдении всех условий 21-летний англичанин сможет получать более 300 тыс. фунтов каждые семь дней.



Таким образом, по уровню заработка Рэшфорд встанет в один ряд с полузащитником Полем Погба — больше в "Юнайтед" получает только нападающий Алексис Санчес.



Добавим, что в предыдущие месяцы Маркуса сватали в различные европейские клубы, включая "Барселону". Однако роскошные финансовые условия и возможность остаться основным центральным нападающим "Юнайтед" предопределили выбор Рэшфорда.