Зарплата Рэшфорда вырастет за пределы 300 тыс. фунтов в неделю
Зарплата нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда по новому контракту составит более 300 тысяч фунтов в неделю.
Недавно совершив прорыв в переговорах со своим воспитанником о продлении сотрудничества, "красные дьяволы" могут уже в понедельник подтвердить, что Рэшфорд заключил новую сделку на четыре года и опцией продления на 12 месяцев.
Как стало известно The Telegraph, зарплата Маркуса но новому контракту будет в значительной мере зависеть от бонусов, но при соблюдении всех условий 21-летний англичанин сможет получать более 300 тыс. фунтов каждые семь дней.
Таким образом, по уровню заработка Рэшфорд встанет в один ряд с полузащитником Полем Погба — больше в "Юнайтед" получает только нападающий Алексис Санчес.
Добавим, что в предыдущие месяцы Маркуса сватали в различные европейские клубы, включая "Барселону". Однако роскошные финансовые условия и возможность остаться основным центральным нападающим "Юнайтед" предопределили выбор Рэшфорда.
01.07.2019 07:00
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Десять голов в чемпионате и два в ЛЧ, не слишком ли дорого это несчастное количество обходится красному автобусу? Аж 25-ый бомбардир чемпоната, просто топчик. Честное слово, Ориги за четверть зп лучше будет.
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бедный мю((( уже и воспитанники сосут по полной, Вудворт гений))
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Пшл вон из клуба, дойка малолетняя
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Не было никогда и вот опять.
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А тя тя как так в му же за идею играют вот это вот всё уххх блин это все гады Короли виноваты :(
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какие же ишаки в управлении у мумудзеров сидят
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Воспитанник, блять, и на половину этой суммы не наиграл.
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Хорошая ЗПшка мне б такую)))
PS шлюша маму рот ебал
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