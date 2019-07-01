"Тоттенхэм" на пороге приобретения Ндомбеле

Авторитетное издание The Guardian подтверждает, что "Тоттенхэм" находится на пороге приобретения полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле.

После двух трансферных окон без единого новичка "шпоры", наконец, совершат приобретение, которое станет для них рекордным и побьет предыдущее достижение — 42 миллиона фунтов за защитника Давинсона Санчеса в 2017 году.



Сообщается, что Ндомбеле был целью номер один на это окно для главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который смог найти аргументы для своего президента Даниэля Леви и заставить того раскошелиться.



Стоимость 22-летнего француза составит 62 миллиона евро (55.5 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (9 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.



"Тоттенхэму" все еще предстоит согласовать условия личного контракта, однако с этим проблем возникнуть не должно — Ндомбеле уже выразил свое желание присоединиться к команде Почеттино и даже побывал на тренировочной базе "шпор", которая произвела на него большое впечатление.