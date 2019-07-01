Пирес: "Эмери провел очень хороший сезон"

Легенда "Арсенала" Робер Пирес считает, что Унаи Эмери очень хорошо провел свой дебютный сезон на посту главного тренера "канониров".

Сменив Арсена Венгера у руля "Арсенала" прошлым летом, Эмери не смог вернуть лондонский клуб в Лигу Чемпионов. "Канониры" финишировали пятыми в Премьер-Лиге и проиграли финал Лиги Европы.



Тем не менее, Пирес положительно оценивает работу испанского специалиста и призывает дать тому время.



"Клуб движется шаг за шагом. Теперь главным тренером является Унаи Эмери, и я думаю, он провел очень хороший сезон".



"Ему пришлось очень сложно для первого сезона, потому что люди, фанаты и меда сравнивали его с Арсено Венгером".



"К сожалению, мы проиграли финал против "Челси", но я думаю, он хорошо подходит на роль главного тренера "Арсенала".



"Мы должны сказать: "Хорошо, у тебя будет время — ты будешь иметь возможность построить команду в следующем сезоне". И самое важное — верить в него", — цитирует Пиреса Goal.