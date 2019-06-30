Малыш на миллион

Райан Фрэйзер стал одним из открытий минувшего сезона — в его плодотворном сотрудничестве с Каллумом Уилсоном был залог успеха "Борнмута", стартовавшего как клуб, рвущийся в еврокубки, и только под конец чемпионата отказавшегося от европейских амбиций. Сейчас вингера "вишневых" связывают чуть ли не со всеми представителями топ-6, но ближе всех к его подписанию "Арсенал", нуждающийся усилении левого фланга атаки.

Любимой пиццей Райана Фрэйзера был "Мясной пир". Он также был неравнодушен к нескольким шарикам мороженого "Баскин Робинс". На самом деле Фрэйзер не слишком беспокоился о том, что он должен есть, пока менеджер "Борнмута" Эдди Хау не отвел его в сторону в один прекрасный день. "Он сказал мне: "Ты больше не будешь играть у меня, если не перестанешь есть эту гадость", — вспоминает Фрэйзер.



Сейчас, став старше и мудрее, Райан Фрэйзер с улыбкой вспоминает те ранние дни в Борнмуте. Подросток, который не знал, как включить духовку, когда поменял "Абердин" на "Борнмут", сейчас может устроить шторм на кухне. Он похудел на 15 кг и, как может засвидетельствовать Эктор Беллерин, стал одним из самых быстрых игроков в Премьер-Лиге.



Фрэйзер или "малыш", как называют вингера ростом 163 см в команде, долго не мог найти себя в "Борнмуте" именно из-за проблем с лишним весом — даже веся 85 кг Райан был достаточно быстр, но — лишь для 15-20 минут игры, что и привело к тому, что изначально Эдди Хау рассматривал его как джокера, ускоряющего игру в концовке.



"Мы вместе уже четыре года, и когда я на самом деле не был профессионалом во всем, Эдди Хау мог отказаться от меня — продать в другой клуб или не предлагать мне новый контракт перед тем, как я ушел в аренду в "Ипсвич", — говорил о своих отношениях с менеджером "Борнмута" Райан в 2017 году. "Но дело не только в футбольном опекунстве. Я думаю, что мы нравимся друг другу как люди. Утром мы не пожимаем руки — Эдди Хау каждый раз обнимает меня. Я приехал сюда, когда был молодым, у меня не было рядом семьи, и, полагаю, он чувствовал, что ему лучше присматривать за мной".



Отцовские инстинкты Хау видны во многих отношениях — вплоть до того, как он обращается к Фрэйзеру, когда тот делает что-то не так. "Шеф зовет меня wee guy ("малыш" или "кроха")", — говорит Фрэйзер. "А потом, когда он раздражен мной, называет меня Райаном на тренировке. Я в такие моменты думаю: "Мне лучше исправиться прямо сейчас".



Легко понять, почему Хау так относится к Фрэйзеру, который присоединился к "Борнмуту" в 2013 году. Дружелюбный и щедрый на свое свободное время парень, которого Крейг Браун, его менеджер в "Абердине", называл "зятек", нуждался в опеке, когда оказался в Англии.



"Я чувствовал себя неловко", — вспоминает Райан. "Я был одет хуже всех в "Борнмуте", потому что у меня не было таких денег, как у парней. Но даже если бы они у меня были, я бы все равно купил себе джинсы в Top Man — я не модник и никогда им не был. Если фанаты заговорят со мной в Tesco, я всегда поговорю с ними. Я — нормальный человек, как и все остальные. Я просто играю в футбол".



Но все же Фрэйзер изменился в одном отношении в "Борнмуте". По его собственному признанию, когда он прибыл в "Борнмут" в возрасте 18 лет, он был настоящим "маменькиным сынком". Не умея пользоваться посудомоечной машиной или что-то приготовить самостоятельно, он постоянно выходил куда-то поесть и увлекался фастфудом. "Поскольку я не умел готовить, я часто выходил куда-то поесть", — говорит Райан. "Я немного прибавил в весе, и это сказывалось на моем футболе, поэтому в какой-то момент мне пришлось пройти через индивидуальный тренировочный лагерь".



"Все это тянулось еще из "Абердина". Раньше у меня была пицца из "Домино" и мороженое "Баскин Робинс". Я думаю там… Я не хочу звучать неуважительно, потому что стандарты были хорошими, но здесь все же — уровень выше. Я думаю, что там, даже если бы я ел мусор, мне бы это сошло с рук. Но здесь я узнал сразу, что нужно делать все возможное для своего организма. И все сразу изменилось".



"Честно говоря, я не помню, когда последний раз я ел шоколад или пиццу. Сейчас я слежу за тем, что я ем. Это скучно, но я увидел, что это дает мне преимущество на поле. Я научился готовить, купил 15 кулинарных книг — сейчас я даже готовлю собственные соусы. Если я хочу лазанью, я готовлю ее сам. Это немного странно, но мне сейчас это нравится".



Фрэйзер вовсю пожинает плоды своего кулинарного прозрения. "Сейчас я вешу 70 кг. Кажется, раньше я весил 85 кг", — говорит он. "Сейчас я выгляжу худым. А тогда у меня были толстые щеки. В принципе, я не скажу, что я был совсем плох как футболист и с весом 85 кг. Дело в том, что я все еще был быстр, но у меня не хватало сил на полный матч. Первые 30 минут я летал по полю, а о потом меня не видели. Теперь же я могу провести в привычном темпе 60-70 минут. После этого я понял, что для любого вингера диета очень важна".



У Фрэйзера есть не только скорость, хотя этот параметр его как игрока сразу бросается в глаза. Он является самым быстрым игроком в "Борнмуте", покрывая дистанцию 10.4 метра в секунду в тестах, что восхищает товарищей по команде, которые уверены, что Райан не уступает в скорости Эктору Беллерину — официально самому быстрому игроку Премьер-Лиги.



"Саймон Фрэнсис как то сказал: "Забросьте мяч "малышу", когда он будет рядом с Беллерином — я хочу увидеть гонку. Но когда я забил гол "Арсеналу", он просто закрыл лицо руками", — говорит Райан, качая головой. "Беллерин — один из самых быстрых игроков в мире. У него была пара ярдов форы передо мной, но я справился с ним, и это дало мне уверенность, что я смогу сделать то же самое с любым защитником".



Оказывается, скорость в ДНК Фрэйзера. "Моя мама бегала в Шотландии, она была стометровым спринтером. Но ей пришлось сделать операцию, и она не вернулась в спорт. Но если бы мы гонялись наперегонки сейчас, она отстала бы совсем чуть-чуть", — говорит Фрэйзер, который предпочитает более короткие дистанции. "Мне нравится бегать только 40-50 метров. Мои маленькие ножки не могут выдержать стометровку".



Рост Фрэйзера часто воспринимался как его возможная слабость. Его местная команда отказала ему после того, как семья вернулась в Шотландию из Омана, где его отец Грэм работал нефтяником. "Мне было около девяти или десяти лет, когда меня отвергли в юношеском клубе Cove — по той причине, что я был слишком маленьким", — воспоминает Райан.



Год спустя он вернулся на просмотр, забил кучу голов и попал уже в "Абердин", где дебютировал в 16 лет, быстро обнаружив, что защитники не слишком-то любезны с подростком, способным заставить их выглядеть глупо. "Извините за мою речь, но из меня буквально выбивали дерьмо", — говорит Фрэйзер. Но даже из такого отношения защитников Фрэйзер смог извлечь пользу — сейчас он является одним из главных производителей пенальти в лиге, наряду с Джейми Варди и Уилфридом Захой. Любой силовой прием против такого малыша выглядит покушением на убийство, и судьи с готовностью указывают на точку, когда Райан падает в штрафной.



Фрэйзеру понадобилось некоторое время, чтобы приспособиться к жизни в Англии, но, по его мнению, это была ситуация из категории "сделай или сломай". Он был полон уверенности после аренды в "Ипсвич", что сможет себя проявить по возвращении в "Борнмут", но ему пришлось привыкать к стилю игры команды — чуть более утонченному, чем в "Абердине" и "Ипсвиче". "Я помню первый день, когда я пробил по воротам с 30 метров и Эдди сказал: "Что ты делаешь? Мы здесь таким не занимаемся!"



Известие о том, что "Борнмут" подписал за 15 миллионов фунтов Джордона Айба, правого вингера из "Ливерпуля", стало ударом по Райану. "Я думал, что это может меня убить", — вспоминает Фрэйзер. Было время, когда он скис, выпав из основного состава, но Эдди Хау продолжал подбадривать его. В частности, был один разговор во время индивидуальных занятий, который Райан считает поворотным для себя в карьере.



"Это была игра против "Тоттенхэма", — вспоминает Райан. "Я вышел на поле на несколько минут и был один момент, когда я мог пойти на Данни Роуза. Я получил мяч, но отдал его назад при счете 0:0 на 90-й минуте. Менеджер сказал: "О чем ты думал?" Я ответил: "Сейчас 0:0, ребята усердно трудились, и я не хочу, чтобы моя возможная ошибка привела к контратаке".



Хау ответил: "Почему бы не подумать о том, чтобы пройти мимо него и выполнить кросс или прострел, который поможет нам победить?" Райан сказал: "Хорошо, да". С тех пор его мышление изменилось и стало более позитивным, что сначала превратило Фрэйзера в суперсаба, а в недавно завершившемся сезоне — в самого полезного игрока команды.



Фрэйзер был напрямую причастен к 21 голу "вишен" из 56, забитых в минувшем чемпионате. По этому параметру он входит вошел в восьмерку лучших в лиге, сразу за партнером по команде Каллумом Уилсоном. Тогда как Уилсон забил 14 голов, Фрэйзер отдал ровно такое же количество голевых передач.



Одна из лучших атакующих связок лиги может распасться в следующем сезоне, так как Райан Фрэйзер ответил отказом не предложение подписать новый контракт с "Борнмутом" еще прошлым летом, а сейчас с интересом воспринимает слухи о том, что этим летом за ним придет "Арсенал". Впрочем, Эдди Хау отметил, что не отпустит Фрэйзера до тех пор, пока не найдет ему замену, а это будет сделать непросто — игроков таких параметров в европейском футболе сейчас не так уж много.



Райан понимает, что у игроков его габаритов футбольный век не так уж долог — есть пример Тео Уолкотта, который потерял свои лучшие качества с возрастом и постоянно страдал от травм в "Арсенале". Потому есть уверенность, что этим летом он окажется в составе одного из клубов топ-6 — "Арсенале", "Тоттенхэме" или "Ливерпуле", который также изучает возможность приобретения шотландца.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru