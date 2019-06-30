Чех сообщил, что у "Челси" есть другие кандидаты, помимо Лэмпарда

Советник "Челси" Петр Чех объявил, что Фрэнк Лэмпард — не единственный кандидат на должность главного тренера "синих".

После ухода Маурицио Сарри в "Ювентус", казалось, что возвращение Лэмпарда на "Стэмфорд Бридж" является неизбежным. На днях "Дерби" даже дал официальное разрешение "синим" вступить в переговоры со своим рулевым.



Однако Чех, который сам недавно вернулся в "Челси", спешит заверить, что "синих" вполне может возглавить кто-нибудь другой.



"Клуб определил нескольких кандидатов, и еще ничего не решено. Фрэнк является одним из них. Мы хотим назначить главного тренера до начала предсезонной подготовки первой команды".



"Самая важная вещь — выбрать главного тренера. Это будет иметь определяющее значение для того, как мы будем дальше работать".



"У тренера будут свои идеи насчет команды, он будет комплектовать состав на следующий сезон. Ему предстоит оценить игроков и решить, кто из них полетит в турне в Японию", — цитирует Чеха Daily Mirror.