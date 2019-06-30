Гвардиола не завидует победе "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему победа в Премьер-Лиге для него важнее, чем в Лиге Чемпионов.

В минувшем сезоне подопечные Гвардиолы блестящим образом справились с защитой титула Премьер-Лиги, выдав серию из 14 побед подряд на финише и опередив "Ливерпуль" на одно очко.



В то же время "Ливерпулю" удалось выиграть Лигу Чемпионов, которая Гвардиоле после ухода из родной "Барселоны" больше не покорялась. Однако каталонец совершенно не завидует "красным".



"В Англии очень сложно выиграть лигу. Мы выдержали проверку, став первой за последние 11 лет командой, повторно выигравшей лигу. "Барса" делала это много раз".



"Для контраста: Ливерпуль" не выигрывает лигу 30 лет, и все мы видели, каков был "Ливерпуль" в это году".



"Я завершал этот сезон очень уставшим, хотя усталость ощущается меньше, когда ты побеждаешь. Победы вызывают у тебя пристрастие и придают энергии. Это особенно касается лиги".



"Когда вы говорите мне "но он не выигрывал Лигу Чемпионов", я отвечаю, что хотел бы выиграть Лигу Чемпионов, но именно победа в лиге заставляет игроков следовать за тобой, потому что там ты побеждаешь каждые три дня".



"Если ты начнешь проигрывать в лиге, игроки перестанут верить в себя. Выступление в лиге является определяющим для тебя. Лига была абсолютным приоритетом для меня со времен, когда я тренировал вторую команду "Барселоны".



"Когда ты выступаешь в менее контролируемых соревнованиях вроде Лиги Чемпионов или английских кубков, все может решить случай", — сообщил Гвардиола Ara.