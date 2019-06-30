Перишич готов стать разменной монетой в сделке по Лукаку

Вингер "Интера" Иван Перишич открыт к тому, чтобы стать разменной монетой в сделке по переезду нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку на "Сан-Сиро".

Как известно, "красные дьяволы" не собираются стоять на пути у Лукаку, который открыто говорит о своем желании выступать в Серии А и работать с главным тренером "Интера" Антонио Конте.



Проблема лишь в том, что "Интеру" сложно найти 75 миллионов фунтов, в которые "Юнайтед" оценил нападающего сборной Бельгии.



В данный момент "Интер" пытается избавиться от ряда игроков, включая Раджу Наингголана, Жоау Мариу и Мауро Икарди, чтобы на вырученные деньги купить Лукаку.



Как сообщает Daily Mail, "Интер" также изучает возможность, чтобы предложить "дьяволам" одного из своих игроков — и Перишич с радостью бы им стал.



В свое время заполучить Ивана отчаянно пытался экс-главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо, но двум клубам не удалось договориться по цене.



Впрочем, сейчас хорвату уже 30 лет, и вписывается ли он в философию Оле Гуннара Сульшера, сменившего Моуриньо на тренерском мостике "Юнайтед", большой вопрос.