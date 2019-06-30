"Юнайтед" остался единственным претендентом на Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" остался единственным претендентом из числа клубов Премьер-Лиги на полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.

Забив 32 гола и отдав 18 результативных передач в минувшем сезоне, Фернандеш привлек к себе пристальное внимание крупнейших клубов Европы, включая представителей топ-6 Премьер-Лиги.



Однако клуб из Лиссабона оценил свою звезду в 70 миллионов фунтов, поэтому "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" не пожелали участвовать в этот аукционе.



А теперь из борьбы за 24-летнего португальца решил выйти и "Ливерпуль", открыв дорогу к переходу Фернандеша в "Юнайтед" — благо сам Бруну не скрывает, что Премьер-Лига является его наиболее предпочтительным направлением.



Добавим, что на текущей неделе агент игрока Мигель Пиньо побывал в Лондоне, где, по слухам, встречался с представителями "Юнайтед". Завершив приобретение Аарона Ван-Биссаки, теперь "красные дьяволы" могут сосредоточиться на переговорах по Бруну.