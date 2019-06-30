Гвардиола: "У меня есть все необходимое в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что счастлив на "Этихад" и не помышляет об уходе в другой клуб.

В минувшем сезоне Гвардиола оформил со своей командой исторический требл, одновременно выиграв титул Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги, что прежде не удавалось никому.



На протяжении этого сезона то и дело появлялись слухи об уходе каталонского специалиста в "Ювентус" или о возвращении в "Барселону", однако в "Сити" у Гвардиолы есть все, чтобы чувствовать себя счастливым.



"Люди говорили, что я не смогут играть в Премьер-Лиге в тот же футбол, как и в Германии. Я доказал их неправоту, и это мне нравится больше всего".



"Мы сделали это с Давидом Сильвой, Бернарду Сильвой, Стерлингом и Агуэро, которые все ростом один метр и 20 сантиметров! Мы не пропускали много голов и доминировали в позиционном плане. У нас те же самые идеи, которые был у меня в юношеской команде "Барсы" в третьем дивизионе".



"Здесь в "Сити" у меня есть все необходимое. Я говорю это искренне. Работать дома (в Испании) сложно, потому что там ты острее чувствуешь эмоции, а пресс-конференции жестче".



"Здесь в Манчестере у меня есть Чики (Бегиристайн, спортивный директор), который является самым важным человеком для моей карьеры, потому что он доверился мне, когда я был никем. У меня также есть Ферран (Сориано, исполнительный директор), и иногда ты спрашиваешь себя: "Как он может быть так холоден?" Но в то же время он чертовски аккуратно ведет дела".



"Когда я побеждаю, я хорош. Когда я проигрываю, я плох. Так везде, но разница в том, что в этом клубе есть только трое или четверо людей, которые решают спортивные дела, здесь нет шума от 18 членов совета директоров".



"Здесь меня есть все, что я хочу от своей работы. Я не вернусь в "Барселону" или Германию. Где еще я смогу найти такие хорошие условия, чтобы играть в такой красивой лиге, как Премьер-Лига?" — сообщил Гвардиола каталонской газете Ara.