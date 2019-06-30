Макелеле: "Лэмпард будет отличным тренером для "Челси"
Экс-полузащитник "Челси" Клод Макелеле выразил уверенность, что Фрэнк Лэмпард будет успешен в качестве главного тренера "синих".
В данный момент Лэмпард обсуждает заключительные детали своего возвращения в "Челси", лучшим бомбардиром которого всех времен он является. По мнению Клода, Фрэнк будет для "синих" таким же хорошим тренером, как и был игроком.
"В данный момент еще ничего не решено. Но мне кажется, что всегда хорошо, когда легендарные в прошлом игроки возвращаются в клуб. Надеюсь, это произойдет".
"Уверен, он хочет дать "Челси" все, что может. Поэтому, конечно, я поддерживаю идею клуба вернуть свою легенду. Он готов. Он знает, что необходимо, чтобы вернуть клуб к успеху".
"Фрэнк очень профессионален, он сосредоточен на деталях, и он любит "Челси". Уверен, он будет отличным тренером для "Челси", — цитирует Макелеле Goal.
30.06.2019 18:00
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