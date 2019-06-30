"Дерби" хочет позвать Коку на место Лэмпарда

"Дерби" готов предложить работу главного тренера легенде голландского футбола Филлипу Коку.

В данный момент "бараны" находятся на пороге расставания со своим рулевым Фрэнком Лэмпардом, который едва ли устоит перед соблазном возглавить "Челси".



Как сообщает The Times, владелец "Дерби" Мел Моррис хочет, чтобы сменщик Лэмпарда на тренерском мостике был примерно того же типажа, и 48-летний Коку отвечает этому требованию.



Как и Лэмпард, Коку является известным в прошлом полузащитником. Выступая бок о бок с Хосепом Гвардиолой за "Барселону", Филлип выигрывал титул испанской Ла Лиги.



Кроме того, больших успехов Коку добился в ПСВ из Эйндховена, выиграв там титул четыре раза как игрок и три раза как тренер.



Филлип, который раскрыл в ПСВ таланты Джорджиньо Вейналдума и Мемфиса Депая, находится без работы с октября, когда он был уволен из "Фенербахче" спустя четыре месяца после назначения.