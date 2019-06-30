"Тоттенхэм" готов продать Эриксена за 70-80 млн. фунтов
"Тоттенхэм" готов отпустить своего полузащитника Кристиана Эриксена этим летом за 70-80 миллионов фунтов.
Как известно, действующий контракт Эриксена истекает уже через 12 месяцев. "Тоттенхэм" достаточно давно пытается склонить своего ключевого исполнителя к новой сделке, но безуспешно.
Тревожным звоночком для "шпор" стала еще и то, что недавно Кристиан и его агент сделали несколько намеков на то, что зарабатывающий 70 тыс. фунтов в неделю полузащитник открыт к смене клуба.
Риск лишиться Эриксена через год безо всякой компенсации заставляет "Тоттенхэм" задумываться о продаже 27-летнего датчанина уже в это окно, утверждает Evening Standard.
Сообщается, что Кристиан, которого сватают в "Реал" и "Манчестер Юнайтед", может быть доступен для трансфера за 70-80 млн. фунтов, хотя для конкурентов "шпор" по Премьер-Лиге цена будет определенно выше.
30.06.2019 16:00
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Последние комментарии:
Ничего себе какая щедрость. Странно, что Леви не задрал цену до небес
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А за провально играющего Погба 150!? Я в ахуе с тупорылого МЮ!
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В МЮ!
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я хз что такого Зидан видит в Погба
когда за смешные по сути для сегодняшнего рынка деньги доступен игрок, который показал себя явно круче в лиге
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Зашквар 70-80млн :)) через 12 месяцев бесплатно в Реал!
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