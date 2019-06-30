"Тоттенхэм" готов продать Эриксена за 70-80 млн. фунтов

Кристиан Эриксен "Тоттенхэм" готов отпустить своего полузащитника Кристиана Эриксена этим летом за 70-80 миллионов фунтов.

Как известно, действующий контракт Эриксена истекает уже через 12 месяцев. "Тоттенхэм" достаточно давно пытается склонить своего ключевого исполнителя к новой сделке, но безуспешно.

Тревожным звоночком для "шпор" стала еще и то, что недавно Кристиан и его агент сделали несколько намеков на то, что зарабатывающий 70 тыс. фунтов в неделю полузащитник открыт к смене клуба.

Риск лишиться Эриксена через год безо всякой компенсации заставляет "Тоттенхэм" задумываться о продаже 27-летнего датчанина уже в это окно, утверждает Evening Standard.

Сообщается, что Кристиан, которого сватают в "Реал" и "Манчестер Юнайтед", может быть доступен для трансфера за 70-80 млн. фунтов, хотя для конкурентов "шпор" по Премьер-Лиге цена будет определенно выше.


Метки Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. zloy-vasya 30.06.2019 17:36 # zloy-vasya
    Ничего себе какая щедрость. Странно, что Леви не задрал цену до небес

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  2. vmjr 30.06.2019 16:42 # vmjr
    А за провально играющего Погба 150!? Я в ахуе с тупорылого МЮ!

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  3. januzaj00 30.06.2019 16:10 # januzaj00
    В МЮ!

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  4. red-devil-4ever 30.06.2019 16:05 # red-devil-4ever
    я хз что такого Зидан видит в Погба
    когда за смешные по сути для сегодняшнего рынка деньги доступен игрок, который показал себя явно круче в лиге

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  5. chelsiukpro 30.06.2019 16:02 # chelsiukpro
    Зашквар 70-80млн :)) через 12 месяцев бесплатно в Реал!

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