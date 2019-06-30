"Тоттенхэм" готов продать Эриксена за 70-80 млн. фунтов

"Тоттенхэм" готов отпустить своего полузащитника Кристиана Эриксена этим летом за 70-80 миллионов фунтов.

Как известно, действующий контракт Эриксена истекает уже через 12 месяцев. "Тоттенхэм" достаточно давно пытается склонить своего ключевого исполнителя к новой сделке, но безуспешно.



Тревожным звоночком для "шпор" стала еще и то, что недавно Кристиан и его агент сделали несколько намеков на то, что зарабатывающий 70 тыс. фунтов в неделю полузащитник открыт к смене клуба.



Риск лишиться Эриксена через год безо всякой компенсации заставляет "Тоттенхэм" задумываться о продаже 27-летнего датчанина уже в это окно, утверждает Evening Standard.



Сообщается, что Кристиан, которого сватают в "Реал" и "Манчестер Юнайтед", может быть доступен для трансфера за 70-80 млн. фунтов, хотя для конкурентов "шпор" по Премьер-Лиге цена будет определенно выше.