Погба попытается уговорить Сульшера отпустить его из МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба попытается уговорить своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера отпустить его из клуба.

Ранее в июне Погба прямо заявил, что подумывает о новом испытании, усилив спекуляции насчет перехода в "Реал" или возвращения в "Ювентус".



Однако "красные дьяволы" заняли жесткую позицию в отношении своего звездного игрока, оценив Поля в 150 миллионов фунтов, которые, судя по всему, ни "Реал", ни "Ювентус" заплатить не готовы.



В надежде найти выход из этой тупиковой ситуации Погба собирается провести переговоры с Сульшером сразу по возвращении из отпуска, утверждает The Sun.



26-летний француз надеется, что Сульшер не будет удерживать несчастного игрока и посоветует исполнительному директору Эда Вудворду смягчить свою позицию.



По мнению Погба, Вудворд мог бы снизить цену за него до 120 млн. фунтов, что является уже более реалистичной суммой.