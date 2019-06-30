Погба попытается уговорить Сульшера отпустить его из МЮ

Поль Погба и Оле Гуннар Сульшер Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба попытается уговорить своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера отпустить его из клуба.

Ранее в июне Погба прямо заявил, что подумывает о новом испытании, усилив спекуляции насчет перехода в "Реал" или возвращения в "Ювентус".

Однако "красные дьяволы" заняли жесткую позицию в отношении своего звездного игрока, оценив Поля в 150 миллионов фунтов, которые, судя по всему, ни "Реал", ни "Ювентус" заплатить не готовы.

В надежде найти выход из этой тупиковой ситуации Погба собирается провести переговоры с Сульшером сразу по возвращении из отпуска, утверждает The Sun.

26-летний француз надеется, что Сульшер не будет удерживать несчастного игрока и посоветует исполнительному директору Эда Вудворду смягчить свою позицию.

По мнению Погба, Вудворд мог бы снизить цену за него до 120 млн. фунтов, что является уже более реалистичной суммой.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, слухи, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2019 15:00

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