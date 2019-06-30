Саттон: "Тирни должен быть оскорблен предложением "Арсенала"
Бывший игрок сборной Англии Крис Саттон считает, что защитник "Селтика" Киран Тирни должен быть оскорблен тем предложением, которое насчет него сделал "Арсенал".
22-летний Тирни является целью номер один для главного тренера "канониров" Унаи Эмери по усилению левого фланга обороны, и торги по Кирану "Арсенал" начал с предложения в 15 миллионов фунтов.
По мнению Саттона, отыгравшего пять с половиной сезонов за "Селтик", эта сумма и близко не соответствует истинному потенциалу Тирни.
"Киран Тирни должен рассматривать предложение "Арсенала" о его покупке как оскорбление. "Селтик" и шотландский футбол тоже должны видеть неуважение в той сумме, которую предлагают "канониры".
"Я снова приведу свой аргумент. Я год за годом напоминаю, что летом 2015 "Селтик" необъяснимым образом позволил Виргилу Ван Дейку уйти всего за 13 миллионов фунтов".
"Ничего не изменилось. Английские клубы были уверены и до сих пор уверены, словно им сойдет с рук любое преступление на трансферном рынке".
"Это правда, что почти все клубы начинают торги с заниженных сумм, но 15 миллионов фунтов за Тирни — это попахивает презрением. Не только в отношении "Селтика" и шотландского футбола, но и в отношении самого парня".
"На месте Тирни я бы задумался, а насколько сильно они ценят меня в действительности, учитывая предлагаемые суммы. "Манчестер Юнайтед" платит 55 миллионов фунтов, чтобы переманить Аарона Ван-Биссаку из "Кристал Пэлас". "Лестер" надеется выручить 70 миллионов фунтов, если Бен Чилуэлл уйдет. Оба этих парня провели, грубо говоря, по одному хорошему сезону в Премьер-Лиге, и сразу такие суммы?"
"Вы хотите сказать, что Чилуэлл в четыре раза лучше, чем Тирни? Или Ван-Биссака в три раза лучше? Как бы вы ни оценивали уровень шотландской лиги, 15 миллионов фунтов — невозможная сумма для окончательной цены. Это высмеивает шотландский футбол. Это презрительно к "Селтику" и неуважительно к игроку".
"Истина где-то посередине. "Арсенал" думает, что может купить Тирни за 20 миллионов фунтов. Ван-Биссака ушел за 50 миллионов фунтов. Следовательно, если мы возьмем среднюю цену, Тирни должен стоить 35 миллионов фунтов".
"Если "Селтик" согласится на значительно меньшую сумму за Тирни в это трансферное окно, они снова подвергнутся оскорблению, как это было в случае с продажей Ван Дейка", — сообщил Саттон Daily Record.
30.06.2019 14:00
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Последние комментарии:
Любой игрок топ-уровня должен быть оскорблен предложением Арсенала.
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Что он за ху.ню несёт - оскарбление, неуважение 15млн? Придурок есть правильные игроки и другие цены! Или теперь все должны по 50млн за защитников предлогать? Долбень Саттон
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наше дело предложить, ваше отказаться или нет. идиот какой-то этот Саттон.
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Норм у него бомбит)) Хотя несет полную чушь.
Чилуэлы и Биссаки хоть и сезон, но отыграли в АПЛ стабильно.
Какие гарантии, что этот Тирни не помрет к боксинг дэй? Может это очередная Морена.
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Вот и до Саттона очередь дошла арсосал обоссать.
Для игроков уже стало зашкваром интерес гейклуба.
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Ахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
Все абсолютно все ссут на гавнониров
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Мы строим стадион, поэтому денег нет. Мы построили стадион, поэтому денег нет. Бизнес кар. В скором времени, Арсенал упадет ещё ниже, ведь команду отсайд сикс усиливаются в отличие от ГГ
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щас отпишется чибурец, а через пару минут его фейк с гавном ему ответит
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