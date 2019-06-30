Легенда "Ливерпуля" призывает Клоппа начать тратить деньги
Легенда "Ливерпуля" Рэй Клеменс призвал главного тренера "красных" Юргена Клоппа начать тратить деньги в это трансферное окно.
Этим летом победители Лиги Чемпионов пока совершили лишь одно приобретение, пригласив 17-летнего защитника Сеппа Ван дер Берга. Судя по всему, на сей раз Клопп не будет разворачивать столь активную деятельность на трансферном рынке, как в предыдущие окна.
Однако Клеменс считают такую пассивность ошибкой. Пятикратный чемпион Англии в составе "Ливерпуля" считает, что нужно всегда искать усиление.
"Суть в том — и "Ливерпуль" с Клоппом знают это лучше всех — что ты должен постоянно стремиться к тому, чтобы быть лучше".
"Они замечательно выступили в минувшем сезоне, но они все равно финишировали вторыми, и я уверен, "Сити" постарается прибавить".
"Чтобы не отстать, "Ливерпулю" тоже нужно совершать приобретения. Они должны стремиться на более высокий уровень, потому что к этому их подстегивает "Сити".
"Они набрали 97 очков, проиграли один матч за весь сезон и финишровали вторыми. Это просто невероятно, и поэтому я так рад, что они выиграли Лигу Чемпионов. Если бы они остались с пустыми руками, в это было бы невозможно поверить", — цитирует Клеменса Daily Star.
30.06.2019 13:00
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Последние комментарии:
Ливерпулю нужен топовый страйкер, таким образом Фирмино спускается в АПЗ. Ну и фланг левый разгрузить перспективным бегуном.
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Челик шарит. Нужно больше Лолан!
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Пздц, всего одно поражение и не выйграть чемпионат... Бл, слава богу есть МАНЧЕСТЕР сити)))
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В Ливерпуле на данный момент почти идеальный баланс спортивной составляющей и коммерческой. Конечно, во многом благодаря фигуре Клоппа, но главную роль сыграла ФСГ, а Клопп стал главной нужной деталью. С ним однозначно повезло. Если начать просто тратить, то этот баланс легко нарушить, да и хозяева этого не допустят. Если будет нужно потратятся и глазом не моргнут, как в прошлом сезоне. Но никто не будет бегать с выпученными глазами по рынку в поисках новоиспечённых «топарей» по 50-70 лямов. Уверен, работа ведётся, благо скаутская служба сегодня работает здорово. И не надо забывать ещё, что в обойме есть АОЧ, который, как Милнер в прошлом году по словам Клоппа, может стать неплохим «трансфером», и Кейта ещё не сказал своего слова, только в самом начале.
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На кой большие траты, если команда и так на ходу!)
Молодежку самое время комплектовать, стадионом заниматься, инфраструктурой...
Не понимаю этой одержимости трансферами!
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Зачем? Чтобы они выиграли АПЛ? По-моему это забавно, что они её не могут выиграть, зачем же портить всё?
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