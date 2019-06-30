Легенда "Ливерпуля" призывает Клоппа начать тратить деньги

Легенда "Ливерпуля" Рэй Клеменс призвал главного тренера "красных" Юргена Клоппа начать тратить деньги в это трансферное окно.

Этим летом победители Лиги Чемпионов пока совершили лишь одно приобретение, пригласив 17-летнего защитника Сеппа Ван дер Берга. Судя по всему, на сей раз Клопп не будет разворачивать столь активную деятельность на трансферном рынке, как в предыдущие окна.



Однако Клеменс считают такую пассивность ошибкой. Пятикратный чемпион Англии в составе "Ливерпуля" считает, что нужно всегда искать усиление.



"Суть в том — и "Ливерпуль" с Клоппом знают это лучше всех — что ты должен постоянно стремиться к тому, чтобы быть лучше".



"Они замечательно выступили в минувшем сезоне, но они все равно финишировали вторыми, и я уверен, "Сити" постарается прибавить".



"Чтобы не отстать, "Ливерпулю" тоже нужно совершать приобретения. Они должны стремиться на более высокий уровень, потому что к этому их подстегивает "Сити".



"Они набрали 97 очков, проиграли один матч за весь сезон и финишровали вторыми. Это просто невероятно, и поэтому я так рад, что они выиграли Лигу Чемпионов. Если бы они остались с пустыми руками, в это было бы невозможно поверить", — цитирует Клеменса Daily Star.