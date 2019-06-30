"Челси" надеется, что Лэмпард склонит Хадсон-Одои к новому контракту

Каллум Хадсон-Одои Боссы "Челси" надеются, что приход Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера станет тем решающим фактором, который убедит вингера Каллума Хадсон-Одои заключить новый контракт.

На текущей неделе стало известно, что "Бавария" сделала новое предложение о покупке Хадсон-Одои, которого она безуспешно пыталась переманить в январе. Однако на сумму в 22.5 млн. фунтов "синие" ответили отказом.

В данный момент у Каллума остается только 12 месяцев по действующему контракту, и 18-летний англичанин не спешит соглашаться на предложение родного клуба о продлении сотрудничества с повышением зарплаты до 100 тыс. фунтов в неделю.

Сомнения Хадсон-Одои вызваны опасениями насчет игровой практики — например, при Маурицио Сарри в качестве главного тренера Каллум чувствовал себя сильно ущемленным в этом отношении.

Как сообщает Daily Mail, "Челси" надеется решить эту проблему при помощи Лэмпарда, который готовится заступить на место ушедшего в "Ювентус" Сарри".

За сезон в "Дерби" Фрэнк показал свое умение работать с молодыми игроками, а вдобавок "Челси" находится под трансферным запретом и недавно лишился Эдена Азара. Все это создает благоприятные условия, чтобы восстанавливающийся после травмы Хадсон-Одои попытался закрепиться в качестве основного игрока — и связал бы свое будущее с "синими".


Метки Лэмпард, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2019 12:00

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  1. only--liverpool 30.06.2019 12:09 # only--liverpool
    Скорее он склонит его к анальному сексу...

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  2. gio 30.06.2019 12:04 # gio
    а Лэмпарда самого кто склонит к контракту? Он предсезонку Дерби начинает

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