"Челси" надеется, что Лэмпард склонит Хадсон-Одои к новому контракту

Боссы "Челси" надеются, что приход Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера станет тем решающим фактором, который убедит вингера Каллума Хадсон-Одои заключить новый контракт.

На текущей неделе стало известно, что "Бавария" сделала новое предложение о покупке Хадсон-Одои, которого она безуспешно пыталась переманить в январе. Однако на сумму в 22.5 млн. фунтов "синие" ответили отказом.



В данный момент у Каллума остается только 12 месяцев по действующему контракту, и 18-летний англичанин не спешит соглашаться на предложение родного клуба о продлении сотрудничества с повышением зарплаты до 100 тыс. фунтов в неделю.



Сомнения Хадсон-Одои вызваны опасениями насчет игровой практики — например, при Маурицио Сарри в качестве главного тренера Каллум чувствовал себя сильно ущемленным в этом отношении.



Как сообщает Daily Mail, "Челси" надеется решить эту проблему при помощи Лэмпарда, который готовится заступить на место ушедшего в "Ювентус" Сарри".



За сезон в "Дерби" Фрэнк показал свое умение работать с молодыми игроками, а вдобавок "Челси" находится под трансферным запретом и недавно лишился Эдена Азара. Все это создает благоприятные условия, чтобы восстанавливающийся после травмы Хадсон-Одои попытался закрепиться в качестве основного игрока — и связал бы свое будущее с "синими".