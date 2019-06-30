Родри должен присоединиться к "Сити" в понедельник

Родри "Манчестер Сити" надеется объявить о приобретении полузащитника "Атлетико" Родри стоимостью 63 миллиона фунтов в понедельник.

Напомним, "горожане" уже несколько трансферных окон кряду ищут преемника для 34-летнего Фернандиньо, последовательно упустив ряд игроков.

Проиграв борьбу "Барселоне" за Френки Де Йонга, "Сити" переключил свое внимание на Родри, который в мае 2018 был куплен "Атлетико" у "Вильярреала" за 22 миллиона фунтов.

22-летний испанец уже сообщил руководству своего клуба о желании поработать с Хосепом Гвардиолой на "Этихад", и "матрасники" бессильны этому помешать, ведь "горожане" собираются активировать пункт в контракте Родри об отступных.

Покупка Родри за 70 млн. евро (63 млн. фунтов) станет рекордной в истории "Сити". По информации Daily Mail, сделка практически заключена, и официальное подтверждение можно ожидать в течение понедельника.


Метки Атлетико, Манчестер Сити, Реал, Родри

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2019 11:10

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Последние комментарии:




  1. mancityman 30.06.2019 12:12 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  2. liverpool1892est 30.06.2019 11:47 # liverpool1892est
    Какой же Пеп молодец,всегда хорошие покупки делает

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  3. griezmann 30.06.2019 11:19 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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