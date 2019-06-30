Родри должен присоединиться к "Сити" в понедельник

"Манчестер Сити" надеется объявить о приобретении полузащитника "Атлетико" Родри стоимостью 63 миллиона фунтов в понедельник.

Напомним, "горожане" уже несколько трансферных окон кряду ищут преемника для 34-летнего Фернандиньо, последовательно упустив ряд игроков.



Проиграв борьбу "Барселоне" за Френки Де Йонга, "Сити" переключил свое внимание на Родри, который в мае 2018 был куплен "Атлетико" у "Вильярреала" за 22 миллиона фунтов.



22-летний испанец уже сообщил руководству своего клуба о желании поработать с Хосепом Гвардиолой на "Этихад", и "матрасники" бессильны этому помешать, ведь "горожане" собираются активировать пункт в контракте Родри об отступных.



Покупка Родри за 70 млн. евро (63 млн. фунтов) станет рекордной в истории "Сити". По информации Daily Mail, сделка практически заключена, и официальное подтверждение можно ожидать в течение понедельника.