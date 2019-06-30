Давид Сильва будет капитаном "Сити" в сезоне 2019/20

Давид Сильва "Манчестер Сити" сделает Давида Сильву капитаном на заключительный год испанского полузащитника в клубе.

Ранее на текущей неделе Сильва подтвердил, что покинет "Этихад" следующим летом, после 10 сезонов выступлений за клуб.

За это время Давид стал настоящей легендой "горожан", выиграв четыре титула Премьер-Лиги, два кубка Англии и четыре Кубка Лиги.

Теперь "Сити" собирается отметить заслуги Сильвы перед клубом, передав 33-летнему испанцу капитанскую повязку от ушедшего в "Андерлехт" Венсана Компани.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола убежден, что его соотечественник не только заслуживает этой чести, но и обладает необходимыми лидерскими качествами, чтобы быть капитаном, утверждает Daily Mirror.

Добавим, после ухода Компани, именно Сильва стал главным старожилом в команде Гвардиолы. В 2010 году Давид был куплен у "Валенсии" за 24 миллиона фунтов, сыграв ключевую роль в становлении "Сити" как топ-клуба.


Метки капитаны, Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 30.06.2019 11:41 # liverpool1892est
    Это лучшая благодарность клуба перед Давидом Сильвой за все то,что он сделал за все эти годы,за гигантский труд и преданность...всегда буду его уважать!!!

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  2. griezmann 30.06.2019 11:22 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  3. mancityman 30.06.2019 11:09 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  4. only--liverpool 30.06.2019 10:40 # only--liverpool
    Никогда не уважал эту крысу

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  5. chebrec 30.06.2019 10:10 # chebrec
    А говорят у мс легенд нет

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  6. botan1k 30.06.2019 10:08 # botan1k
    В каждой команде (кроме МЮ) есть такой человек, которого уважают все. Сильва один из таких.

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  7. januzaj00 30.06.2019 10:04 # januzaj00
    Легенда

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