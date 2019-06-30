Давид Сильва будет капитаном "Сити" в сезоне 2019/20
"Манчестер Сити" сделает Давида Сильву капитаном на заключительный год испанского полузащитника в клубе.
Ранее на текущей неделе Сильва подтвердил, что покинет "Этихад" следующим летом, после 10 сезонов выступлений за клуб.
За это время Давид стал настоящей легендой "горожан", выиграв четыре титула Премьер-Лиги, два кубка Англии и четыре Кубка Лиги.
Теперь "Сити" собирается отметить заслуги Сильвы перед клубом, передав 33-летнему испанцу капитанскую повязку от ушедшего в "Андерлехт" Венсана Компани.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола убежден, что его соотечественник не только заслуживает этой чести, но и обладает необходимыми лидерскими качествами, чтобы быть капитаном, утверждает Daily Mirror.
Добавим, после ухода Компани, именно Сильва стал главным старожилом в команде Гвардиолы. В 2010 году Давид был куплен у "Валенсии" за 24 миллиона фунтов, сыграв ключевую роль в становлении "Сити" как топ-клуба.
30.06.2019 10:00
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Последние комментарии:
Это лучшая благодарность клуба перед Давидом Сильвой за все то,что он сделал за все эти годы,за гигантский труд и преданность...всегда буду его уважать!!!
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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Никогда не уважал эту крысу
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А говорят у мс легенд нет
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В каждой команде (кроме МЮ) есть такой человек, которого уважают все. Сильва один из таких.
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Легенда
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