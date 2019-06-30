"Юнайтед" может потратить 50 млн. фунтов на Джоша Макгинна

"Манчестер Юнайтед" может сделать предложение о покупке полузащитника "Астон Виллы" Джона Макгинна.

Перебравшись на "Вилла Парк" из "Хайберниана" год назад за 2.75 млн. фунтов, Макгинн быстро превратился в определяющего игрока команды Дина Смита и помог ей выиграть плей-офф Чемпионшипа.



Именно 24-летний шотландец был признан Игроком Года в "Астон Вилле" — и по версии болельщиков, и по версии самих футболистов, опередив даже звездного Джека Грилиша.



Теперь Макгинн, автор гола в финальном матче плей-офф Чемпионшипа против "Дерби", может так и не выступить в Премьер-Лиге с "Астон Виллой". Как утверждает The Sun, глаз на Джона положил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.



"Астон Вилла" совершенно не желает расставаться со своим ключевым исполнителем, надеясь удержать того с помощью нового контракта. Только сумма около 50 млн. фунтов может заставить бирмингемцев отпустить Макгинна в "Юнайтед".