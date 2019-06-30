Руни назвал лучшего тренера в своей карьере

Луи Ван Галь и Уэйн Руни Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни назвал лучшего тренера, с которым ему довелось поработать в своей карьере.

Лучшую частью своей карьеры — целых девять лет — Руни провел, работая бок о бок с сэром Алексом Фергюсоном на "Олд Траффорд". Вместе они выиграли множество трофеев, включая пять титулов Премьер-Лиги.

Однако Уэйн все равно считает, что по тренерским навыкам сэр Алекс уступает Луи Ван Галю, который возглавлял "красных дьяволов" в течение двух сезонов и выиграл лишь Кубок Англии.

"Ван Галь значительно лучше всех тренеров, с которыми мне довелось поработать. Я уверен в этом на 100 процентов".

"Его тактические навыки, его способ подготовки, его внимание к малейшим деталям — это было удивительно. Я восхищался этим. Прежде я никогда не обращал внимания на подобные вещи".

"Ван Галь знает, что его способ работы является тяжелым для игроков. Я дал ему это понять во время нашего совместного периода, и мы хорошо беседовали об этом".

"Я жалею о том, как все закончилось, но одну вещь я знаю наверняка — я многому научился у него и определенно использую те уроки, когда сам стану тренером", — цитирует Руни Daily Mirror.


Метки Ван Галь, Манчестер Юнайтед, Руни, тренер

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2019 08:00

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  1. roberto-89 30.06.2019 09:04 # roberto-89
    руни жуткий троль азахаххахахха !

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  2. manchester-united 30.06.2019 09:01 # manchester-united
    К сожалению, чтобы ыть сильным тренером, а тем более, как в Англии менеджером недостаточно быть лучшим только в тактике.
    Возможно, в отдельных компонентах кто-то и будет лучше САФа, но в целом, в комплексе ему нет равных.
    П.С. Искренне жаль, что Луи не вышло. Я считаю его лучшим тренером послефергюсоновской эпохи. И приятно, что Руни считает его более сильным тактиком нежели Моуриньо.

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  3. mrork 30.06.2019 08:46 # mrork
    Да пофигу какие там тактические навыки. Он не мог команду на победу настроить

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  4. alexomck 30.06.2019 08:17 # alexomck
    намекает, что не Валя плох был, а игроки тупые:)

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  5. realbad 30.06.2019 08:12 # realbad
    нормас уазза ссикает на сосафа

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  6. chebrec 30.06.2019 08:09 # chebrec
    Что он вообще несёт совсем свихнулся

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