Руни назвал лучшего тренера в своей карьере
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни назвал лучшего тренера, с которым ему довелось поработать в своей карьере.
Лучшую частью своей карьеры — целых девять лет — Руни провел, работая бок о бок с сэром Алексом Фергюсоном на "Олд Траффорд". Вместе они выиграли множество трофеев, включая пять титулов Премьер-Лиги.
Однако Уэйн все равно считает, что по тренерским навыкам сэр Алекс уступает Луи Ван Галю, который возглавлял "красных дьяволов" в течение двух сезонов и выиграл лишь Кубок Англии.
"Ван Галь значительно лучше всех тренеров, с которыми мне довелось поработать. Я уверен в этом на 100 процентов".
"Его тактические навыки, его способ подготовки, его внимание к малейшим деталям — это было удивительно. Я восхищался этим. Прежде я никогда не обращал внимания на подобные вещи".
"Ван Галь знает, что его способ работы является тяжелым для игроков. Я дал ему это понять во время нашего совместного периода, и мы хорошо беседовали об этом".
"Я жалею о том, как все закончилось, но одну вещь я знаю наверняка — я многому научился у него и определенно использую те уроки, когда сам стану тренером", — цитирует Руни Daily Mirror.
30.06.2019 08:00
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Последние комментарии:
руни жуткий троль азахаххахахха !
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К сожалению, чтобы ыть сильным тренером, а тем более, как в Англии менеджером недостаточно быть лучшим только в тактике.
Возможно, в отдельных компонентах кто-то и будет лучше САФа, но в целом, в комплексе ему нет равных.
П.С. Искренне жаль, что Луи не вышло. Я считаю его лучшим тренером послефергюсоновской эпохи. И приятно, что Руни считает его более сильным тактиком нежели Моуриньо.
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Да пофигу какие там тактические навыки. Он не мог команду на победу настроить
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намекает, что не Валя плох был, а игроки тупые:)
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нормас уазза ссикает на сосафа
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Что он вообще несёт совсем свихнулся
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