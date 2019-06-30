Руни назвал лучшего тренера в своей карьере

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни назвал лучшего тренера, с которым ему довелось поработать в своей карьере.

Лучшую частью своей карьеры — целых девять лет — Руни провел, работая бок о бок с сэром Алексом Фергюсоном на "Олд Траффорд". Вместе они выиграли множество трофеев, включая пять титулов Премьер-Лиги.



Однако Уэйн все равно считает, что по тренерским навыкам сэр Алекс уступает Луи Ван Галю, который возглавлял "красных дьяволов" в течение двух сезонов и выиграл лишь Кубок Англии.



"Ван Галь значительно лучше всех тренеров, с которыми мне довелось поработать. Я уверен в этом на 100 процентов".



"Его тактические навыки, его способ подготовки, его внимание к малейшим деталям — это было удивительно. Я восхищался этим. Прежде я никогда не обращал внимания на подобные вещи".



"Ван Галь знает, что его способ работы является тяжелым для игроков. Я дал ему это понять во время нашего совместного периода, и мы хорошо беседовали об этом".



"Я жалею о том, как все закончилось, но одну вещь я знаю наверняка — я многому научился у него и определенно использую те уроки, когда сам стану тренером", — цитирует Руни Daily Mirror.