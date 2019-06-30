Уорнок считает Робертсона лучшим левым защитником в мире

Экс-игрок "Ливерпуля" Стивен Уорнок считает, что сейчас Энди Робертсон является лучшим левым защитником в мире.

Грозным оружием "красных" в минувшем сезоне стала отличная игра крайних защитников, которые не только уверенно защищались, но и активно участвовали в атакующих действиях.



При этом Робертсон отметился 13 результативными передачами, включая 11 в Премьер-Лиге. Уорнок в восторге от игры 25-летнего шотландца и его визави по противоположному краю Трента Александер-Арнольда.



"И Энди, и Трент на противоположном краю провели по невероятному сезону".



"Думаю, в этом сезоне Энди чувствовал, что может без проблем совершать эти рывки вперед благодаря страховке своих полузащитников, будь то Фабиньо, Джеймс Милнер, Джини Вейналдум или Джордан Хендерсон".



"Когда он подключается вперед, то блестящим образом доставляет мяч. Вы знаете немало крайних защитников или вингеров, которые, оказываясь в хорошей позиции, паникуют и передерживают мяч".



"Но Роббо и Трент не паникуют, они обладают хладнокровием. Они тормозят себя на этих позициях, и их мастерство дает о себе знать".



"Для меня самое важное качество в Роббо — это великолепная игра в обороне, хотя я знаю, как много все говорят о его передачах и подключениях в атаку".



"Современный крайний защитник часто умеет атаковать, но умеет ли он обороняться? Робби уверенно справляется с тем и другим, и как я уже говорил прежде, он является, возможно, лучшим левым защитником в мире в данный момент", — сообщил Уорнок официальному веб-сайту "Ливерпуля".