Вудворд: "Юнайтед" работает над дальнейшими приобретениями"
Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд подтвердил, что его клуб работает над дальнейшими приобретениями, вдобавок к Даниэлю Джеймсу и Аарону Ван-Биссаке.
Этим летом шестая команда минувшего сезона Премьер-Лиги уже потратила 18 миллионов фунтов на приглашение Джеймса из "Суонси", а в субботу подписала Ван-Биссаку из "Кристал Пэлас" стоимостью 50 млн. фунтов.
На этом "Юнайтед" останавливаться не собирается. Если верить слухам, главный тренер Оле Гуннар Сульшер все еще собирается обзавестись центральным защитником, полузащитником и игроком атакующего плана.
"Несмотря на вздутую природу трансферного рынка и постоянные спекуляции и истории, которые могут ввести в заблуждение, наш селекционный департамент — в сотрудничестве с главным тренером — спокойно делает за кулисами свою работу по приглашению других удивительных игроков, которые соответствуют долгосрочному видению клубу".
"Вслед за переходом Даниэля Джеймса из "Суонси" ранее в этом месяце, я рад подтвердить, что мы подписали еще одного удивительного молодого защитника в лице Аарона Ван-Биссаки из "Кристал Пэлас".
"Аарон идеально вписывается в философию Оле и в его планы по строительству команды. Он тот игрок, который будет вызывать восхищение у наших замечательных фанатов в предстоящем сезоне", — цитирует Вудворда Sky Sports.
30.06.2019 06:00
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хорош, Челси тож работает:))
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Клянусь, ещё год и чемп можно не начинать!
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