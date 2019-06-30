Вудворд: "Юнайтед" работает над дальнейшими приобретениями"

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд подтвердил, что его клуб работает над дальнейшими приобретениями, вдобавок к Даниэлю Джеймсу и Аарону Ван-Биссаке.

Этим летом шестая команда минувшего сезона Премьер-Лиги уже потратила 18 миллионов фунтов на приглашение Джеймса из "Суонси", а в субботу подписала Ван-Биссаку из "Кристал Пэлас" стоимостью 50 млн. фунтов.



На этом "Юнайтед" останавливаться не собирается. Если верить слухам, главный тренер Оле Гуннар Сульшер все еще собирается обзавестись центральным защитником, полузащитником и игроком атакующего плана.



"Несмотря на вздутую природу трансферного рынка и постоянные спекуляции и истории, которые могут ввести в заблуждение, наш селекционный департамент — в сотрудничестве с главным тренером — спокойно делает за кулисами свою работу по приглашению других удивительных игроков, которые соответствуют долгосрочному видению клубу".



"Вслед за переходом Даниэля Джеймса из "Суонси" ранее в этом месяце, я рад подтвердить, что мы подписали еще одного удивительного молодого защитника в лице Аарона Ван-Биссаки из "Кристал Пэлас".



"Аарон идеально вписывается в философию Оле и в его планы по строительству команды. Он тот игрок, который будет вызывать восхищение у наших замечательных фанатов в предстоящем сезоне", — цитирует Вудворда Sky Sports.