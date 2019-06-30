"Юнайтед" начинает переговоры по Лонгстаффу

На предстоящей неделе "Манчестер Юнайтед" откроет переговоры по полузащитнику "Ньюкасла" Шону Лонгстаффу.

В субботу "красные дьяволы" совершили свое второе приобретение в это трансферное окно, оформив переход защитника Аарона Ван-Биссаки из "Кристал Пэлас" стоимостью 50 миллионов фунтов.



Теперь, утверждает Daily Mail, клуб с "Олд Траффорд" сосредоточится на переговорах по Лонгстаффу. В ближайшие дни "Юнайтед" собирается предложить за 21-летнего англичанина около 15 млн. фунтов плюс ряд бонусов.



"Дьяволы" уверены, что восстанавливающийся после травмы Лонгстафф заинтересован в переезде на "Олд Траффорд" и надеются воспользоваться той неопределенностью, что воцарилась в "Ньюкасле" — "сороки" находятся в процессе смены владельца и ищут нового главного тренера.



Также "Юнайтед" надеется вскоре заключить новые контракты с нападающим Маркусом Рэшфордом и голкипером Дином Хендерсоном, причем последний должен вернуться в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.