Сульшер не будет избавляться от Далота

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер по-прежнему возлагает большие надежды на правого защитника Диогу Далота, несмотря на приобретение Аарона Ван-Биссаки.

Перебравшись на "Олд Траффорд" прошлым летом из "Порту" за 19 миллионов фунтов, Далот принял участие в 23 матчах во всех турнирах в сезоне 2018/19.



В субботу "красные дьяволы" завершили приобретение Ван-Биссаки из "Кристал Пэлас" стоимостью 50 млн. фунтов, что, как может показаться, ставит под вопрос будущее Диогу в клубе.



Однако Evening Standard утверждает, что Сульшер по-прежнему отводит Далоту важную роль в своих планах на будущее и восхищается потенциалом Диогу.



Оле Гуннар считает, что 20-летний португалец может быть полезен не только как дублер Ван-Биссаки справа в обороне, но и на левом фланге защиты, где Эшли Янг в силу возраста уже не может быть достойным конкурентом Люка Шоу за место в старте.