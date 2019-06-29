Владелец "Ливерпуля" назвал цель на следующий сезон

Джон Генри Владелец "Ливерпуля" Джон Генри объявил, что целью номер один для команды Юргена Клоппа в новом сезоне будет победа в Премьер-Лиге.

В сезоне 2018/19 "красные" набрали рекордные для себя 97 очков в Премьер-Лиге, но все равно остались без титула — благодаря серии из 14 побед подряд на финише "Манчестер Сити" вырвал титул с перевесом в один балл.

Лично для Генри победа в Лиге Чемпионов перевешивает упущенный титул, однако американский бизнесмен понимает, что болельщики "Ливерпуля" отчаянно хотят титула после 30 лет ожидания, и в новом сезоне команда постарается дать своим фанатом желаемое.

"Для меня победа в Европе важнее, чем победа в Англии, но я думаю, болельщики по-настоящему хотят второго. Я знаю, что мы будем сосредоточены на победе в Премьер-Лиге в следующем году".

"Нам нужно, чтобы все были здоровы. Нам нужно, чтобы вернулся Алекс Окслейд-Чемберлен, нам нужен здоровый Адам Лаллана".

"Полагаю, в следующем году мы будем чаще видеть Дивока Ориги, хотя это зависит не от меня. Думаю, он придает команде нечто особенное, он играет с мощью и скоростью и забивает голы".

"У меня действительно хорошее предчувствие насчет следующего года", — сообщил Генри PA.


Метки Генри, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 593

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 29.06.2019 22:24 # pistolero-lfc
    Следующий сезон наш!

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  2. xin 29.06.2019 22:15 # xin
    В этот раз всем точно пизда. Ну, или через сезон)

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  3. lahmatyj 29.06.2019 22:12 # lahmatyj
    шотам, опять сезон можно не начинать?

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  4. liverpoolfan94 29.06.2019 22:07 # liverpoolfan94
    Хуя...он даже лаллану знает

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