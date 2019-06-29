Владелец "Ливерпуля" назвал цель на следующий сезон

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри объявил, что целью номер один для команды Юргена Клоппа в новом сезоне будет победа в Премьер-Лиге.

В сезоне 2018/19 "красные" набрали рекордные для себя 97 очков в Премьер-Лиге, но все равно остались без титула — благодаря серии из 14 побед подряд на финише "Манчестер Сити" вырвал титул с перевесом в один балл.



Лично для Генри победа в Лиге Чемпионов перевешивает упущенный титул, однако американский бизнесмен понимает, что болельщики "Ливерпуля" отчаянно хотят титула после 30 лет ожидания, и в новом сезоне команда постарается дать своим фанатом желаемое.



"Для меня победа в Европе важнее, чем победа в Англии, но я думаю, болельщики по-настоящему хотят второго. Я знаю, что мы будем сосредоточены на победе в Премьер-Лиге в следующем году".



"Нам нужно, чтобы все были здоровы. Нам нужно, чтобы вернулся Алекс Окслейд-Чемберлен, нам нужен здоровый Адам Лаллана".



"Полагаю, в следующем году мы будем чаще видеть Дивока Ориги, хотя это зависит не от меня. Думаю, он придает команде нечто особенное, он играет с мощью и скоростью и забивает голы".



"У меня действительно хорошее предчувствие насчет следующего года", — сообщил Генри PA.