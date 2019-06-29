Рио Фердинанд одобрил покупку Ван-Биссаки
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что его бывший клуб совершил отличное приобретение в лице защитника Аарона Ван-Биссаки.
В субботу "красные дьяволы", наконец, подтвердили покупку Ван-Биссаки у "Кристал Пэлас" стоимостью 50 миллионов фунтов, включая 5 млн. в виде бонусов.
21-летний Ван-Биссака стал пятым самым дорогим приобретением в истории клуба с "Олд Траффорд" после Поля Погба, Ромелу Лукаку, Анхеля Ди Марии и Фреда, однако Фердинанд убежден, что "Юнайтед" совершил хорошую инвестицию.
"Теперь для этого молодого английского таланта начинается упорная работа. Надеюсь, именно такой настрой у него будет".
"У него есть все природные ингредиенты, которые ты хочешь видеть в современном крайнем защитнике. Он обладает скоростью, он хорош с мячом, он умеет обороняться и играть в отборе. Для тренера все это является отличной отправной точкой".
"Его дальнейшее развитие будет ключом ко всему. Ему важно определить области, которым нужно уделить дополнительное внимание, чтобы стать еще лучше. В этому ему понадобится помощь клубных тренеров", — написал Фердинанд в инстаграме.
29.06.2019 21:00
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природные ингредиенты, норм перевод)))
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