"Пэлас" потребует от "Арсенала" 100 млн. фунтов за Заху
"Кристал Пэлас" установил заградительную цену в 100 миллионов фунтов за вингера Уилфрид Заху, заполучить которого мечтает "Арсенал".
Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что Заха жаждет продолжить карьеру в "Арсенале" и уже провел предварительные переговоры с лондонским клубом, который теперь готовит предложение о его покупке.
Однако "орлы" с самого начала решили, что для них будет позволительной потеря только одного из двух определяющих игроков — Захи или защитника Аарона Ван-Биссаки.
Проводив Ван-Биссаку в "Манчестер Юнайтед", теперь "Пэлас" сделает все возможное, чтобы сохранить Уилфрида, утверждает Daily Mail. Боссы "орлов" опасаются, что иначе это будет не только иметь негативные последствия для шансов клуба остаться в Премьер-Лиге, но и вызовет негативную реакцию фанатов и главного тренера Роя Ходжсона.
Учитывая это, "Пэлас" установил заградительную для "Арсенала" цену за игрока сборной Кот-д'Ивуара. На "Селхерст Парк" уверены, что "канониры" не смогут позволить себе Заху, даже если продадут нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
29.06.2019 20:00
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Последние комментарии:
никакой логики
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Цены растут, а бюджет на трансферы один и тот же. Арсенал превращается в страны СНГ
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Должны продать Обамеянга и взять Заху. Он себе уже и четыре звезды на шее набил.
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Нормалин, 25 лямчиков в Юнайтед поедут еехехе
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Ебать они поехавшие , будет просто позорище,если продадут лучшего напа АПЛ на вот это
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АХААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
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Это придется всем в Арсенале заложить свои почки.
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