"Пэлас" потребует от "Арсенала" 100 млн. фунтов за Заху

"Кристал Пэлас" установил заградительную цену в 100 миллионов фунтов за вингера Уилфрид Заху, заполучить которого мечтает "Арсенал".

Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что Заха жаждет продолжить карьеру в "Арсенале" и уже провел предварительные переговоры с лондонским клубом, который теперь готовит предложение о его покупке.



Однако "орлы" с самого начала решили, что для них будет позволительной потеря только одного из двух определяющих игроков — Захи или защитника Аарона Ван-Биссаки.



Проводив Ван-Биссаку в "Манчестер Юнайтед", теперь "Пэлас" сделает все возможное, чтобы сохранить Уилфрида, утверждает Daily Mail. Боссы "орлов" опасаются, что иначе это будет не только иметь негативные последствия для шансов клуба остаться в Премьер-Лиге, но и вызовет негативную реакцию фанатов и главного тренера Роя Ходжсона.



Учитывая это, "Пэлас" установил заградительную для "Арсенала" цену за игрока сборной Кот-д'Ивуара. На "Селхерст Парк" уверены, что "канониры" не смогут позволить себе Заху, даже если продадут нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.