"Пэлас" потребует от "Арсенала" 100 млн. фунтов за Заху

Уилфрид Заха "Кристал Пэлас" установил заградительную цену в 100 миллионов фунтов за вингера Уилфрид Заху, заполучить которого мечтает "Арсенал".

Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что Заха жаждет продолжить карьеру в "Арсенале" и уже провел предварительные переговоры с лондонским клубом, который теперь готовит предложение о его покупке.

Однако "орлы" с самого начала решили, что для них будет позволительной потеря только одного из двух определяющих игроков — Захи или защитника Аарона Ван-Биссаки.

Проводив Ван-Биссаку в "Манчестер Юнайтед", теперь "Пэлас" сделает все возможное, чтобы сохранить Уилфрида, утверждает Daily Mail. Боссы "орлов" опасаются, что иначе это будет не только иметь негативные последствия для шансов клуба остаться в Премьер-Лиге, но и вызовет негативную реакцию фанатов и главного тренера Роя Ходжсона.

Учитывая это, "Пэлас" установил заградительную для "Арсенала" цену за игрока сборной Кот-д'Ивуара. На "Селхерст Парк" уверены, что "канониры" не смогут позволить себе Заху, даже если продадут нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.


Метки Арсенал, Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 731

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  1. manutd-20champ 29.06.2019 20:37 # manutd-20champ
    никакой логики

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  2. ilovemanutd 29.06.2019 20:34 # ilovemanutd
    Цены растут, а бюджет на трансферы один и тот же. Арсенал превращается в страны СНГ

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  3. lahmatyj 29.06.2019 20:18 # lahmatyj
    Должны продать Обамеянга и взять Заху. Он себе уже и четыре звезды на шее набил.

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  4. mufc1994 29.06.2019 20:17 # mufc1994
    Нормалин, 25 лямчиков в Юнайтед поедут еехехе

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  5. reams 29.06.2019 20:15 # reams
    Ебать они поехавшие , будет просто позорище,если продадут лучшего напа АПЛ на вот это

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  6. vagifspurs 29.06.2019 20:12 # vagifspurs
    АХААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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  7. fc-oil 29.06.2019 20:08 # fc-oil
    Это придется всем в Арсенале заложить свои почки.

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