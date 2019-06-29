Рэшфорд подпишет новый контракт по возвращении из отпуска

Нападающий Маркус Рэшфорд подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед" до вылета команды в предсезонное турне по Австралии.

"Красные дьяволы" вели переговоры с Рэшфордом о продлении сотрудничества несколько месяцев, и в этот период пресса сообщала противоречивую информацию относительно планов Маркуса на будущее.



Однако Daily Mail стало известно, что "Юнайтед" все-таки убедил своего воспитанника остаться на "Олд Траффорд". Заключить новую сделку — это первое, что должен сделать 21-летний англичанин по возвращении из отпуска.



Ожидается, что по новому контракту зарплата Рэшфорда вырастет до примерно 200 тысяч фунтов в неделю. Это станет наградой для Маркуса за тот прогресс, которого он добился с момента своего дебюта в 17 лет.