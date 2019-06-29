Ван-Биссака: "Я захотел быть частью планов Сульшера"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака рассказал, как главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер убедил его перейти в клуб с "Олд Траффорд".

В субботу "Юнайтед" завершил приобретение Ван-Биссаки у "Кристал Пэлас" стоимостью 50 миллионов фунтов, включая бонусы. Аарон стал вторым новичком "дьяволов" в это окно после вингера Даниэля Джеймса.



На решение 21-летнего англичанина присоединиться к "Юнайтед" повлиял Сульшер. Ван-Биссака остался в восторге от планов, которые ему поведал Оле Гуннар.



"Я в восторге от того, что перешел в эту команду. Каждый ребенок хочет играть за подобную команду. Я благодарен за эту возможность, и для меня честь представлять этот клуб".



"Думаю, я прибавлю в каждом аспекте и многому научусь у своих новых партнеров по команде. Думаю, "Юнайтед" — это большой клуб, большая семья, здесь большая армия фанатов, и я думаю, все эти фанаты такие сплоченные".



"Я разговаривал с Оле, и он поведал, что думает обо мне. Оле раскрыл мне свои планы и то, что он собирается делать с командой. Я захотел быть частью этого".



"Затеянная перестройка — это решение и план нашего тренера. Он хочет вернуть команду туда, где она заслуживает быть. Я захотел быть частью этого плана".



"Для меня честь представлять этот клуб, и мне не терпится познакомиться с фанатами — прежде я видел, какую поддержку они оказывают в каждом матче. Этот клуб известен тем, что выигрывает трофеи, и я хочу в этом поучаствовать, выиграв свой первый трофей", — сообщил Ван-Биссака официальному веб-сайту "Юнайтед".