Ван-Биссака: "Я захотел быть частью планов Сульшера"
Новичок "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака рассказал, как главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер убедил его перейти в клуб с "Олд Траффорд".
В субботу "Юнайтед" завершил приобретение Ван-Биссаки у "Кристал Пэлас" стоимостью 50 миллионов фунтов, включая бонусы. Аарон стал вторым новичком "дьяволов" в это окно после вингера Даниэля Джеймса.
На решение 21-летнего англичанина присоединиться к "Юнайтед" повлиял Сульшер. Ван-Биссака остался в восторге от планов, которые ему поведал Оле Гуннар.
"Я в восторге от того, что перешел в эту команду. Каждый ребенок хочет играть за подобную команду. Я благодарен за эту возможность, и для меня честь представлять этот клуб".
"Думаю, я прибавлю в каждом аспекте и многому научусь у своих новых партнеров по команде. Думаю, "Юнайтед" — это большой клуб, большая семья, здесь большая армия фанатов, и я думаю, все эти фанаты такие сплоченные".
"Я разговаривал с Оле, и он поведал, что думает обо мне. Оле раскрыл мне свои планы и то, что он собирается делать с командой. Я захотел быть частью этого".
"Затеянная перестройка — это решение и план нашего тренера. Он хочет вернуть команду туда, где она заслуживает быть. Я захотел быть частью этого плана".
"Для меня честь представлять этот клуб, и мне не терпится познакомиться с фанатами — прежде я видел, какую поддержку они оказывают в каждом матче. Этот клуб известен тем, что выигрывает трофеи, и я хочу в этом поучаствовать, выиграв свой первый трофей", — сообщил Ван-Биссака официальному веб-сайту "Юнайтед".
29.06.2019 18:05
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Оле выглядит как физиотерапевт, а не как главный тренер скама
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Судьшер в курсе, что у него есть план?
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Ну да, повышение как-никак, уже даже ЛЕ, возможно, будет
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Запчастью станет в итоге
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будет бороться с наемниками за 7ое место
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