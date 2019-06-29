"Борнмут" раньше всех в Премьер-Лиге приступил к предсезонной подготовке
"Борнмут" первой из 20 команд Премьер-Лиги приступил к предсезонной подготовке.
Ранний выход "вишенок" из отпусков объясняется желанием главного тренера Эдди Хау получить преимущество над конкурентами в физической готовности, когда кампания 2019/20 возьмет старт.
Отметим, что в минувшем сезоне "Борнмут" финишировал на 14-й позиции в Премьер-Лиге. "Вишенки" находились на отдалении от борьбы за выживание, но были чрезвычайно нестабильны. Также подопечные Хау добрались до 1/4 финала Кубка Лиги и вылетели с 3-го раунда Кубка Англии.
Новый сезон будет четвертым кряду для "Борнмута" в Премьер-Лиге, и 14-я позиция — это худший результат для Хау и его парней с момента дебютного сезона в элите 2015/16, когда они стали 16-ми.
29.06.2019 17:50
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ну теперь мумушники точно останутся без ЛЕ
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А энфилдские шлюшки до сих пор единственный трофей за 15 лет отмечают
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