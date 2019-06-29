"Астон Вилла" потратит 14 млн. фунтов на Таргетта

Новичок Премьер-Лиги "Астон Вилла" готовится расстаться с 14 миллионами, которые будут заплачены "Саутгемптону" за левого защитника Мэтта Таргетта.

В данный момент "вилланы" готовятся к своему первому с 2016 года сезону в Премьер-Лиге, уже усилившись Уэсли Мораесом и Хотой, а также выкупив пару игроков после успешных аренд.



По информации Sky Sports, очередным новичком бирмингемского клуба должен стать 23-летний Таргетт, который в минувшем сезоне сыграл 21 матч за "святых".



Если сделка состоится, в новом сезоне Мэтт будет конкурировать за место в составе команды Дина Смита с Нилом Тэйлором.