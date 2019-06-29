"Тоттенхэм" уже не упустит Ндомбеле
"Тоттенхэм" находится в завершающей стадии согласования трансфера Танги Ндомбеле и уже не должен упустить полузащитника, несмотря на поздний интерес "Ювентуса".
В минувший четверг президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс усомнился в переезде Ндомбеле в Северный Лондон, заявив, что предложение "Тоттенхэма" в 45 миллионов евро было отклонено, а если "шпоры" не поторопятся, то через восемь дней цена возрастет до 80 млн. евро.
Вдобавок к этому появились слухи, что позднюю попытку перехватить 22-летнего француза готов предпринять "Ювентус", даже после подписания Аарона Рэмси и договоренности с Адриеном Рабьо из ПСЖ.
Однако Football.London в эксклюзивном материале утверждает, что переход Танги в "Тоттенхэм" уже не сорвется. В данный момент "шпоры" обсуждают последние детали сделки, о заключении которой будет объявлено в начале следующей неделе.
Сообщается, что Ндомбеле обойдется "Тоттенхэму" в 62 млн. фунтов, но в будущем за счет бонусов эта сумма может вырасти до 75 млн. В любом случае это будет рекордное приобретение в истории "шпор".
Добавим, что на текущей неделе Ндомбеле уже посетил тренировочную базу "Тоттенхэма" и пообщался с представителями лондонского клуба — с разрешения "Лиона".
29.06.2019 15:00
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пришло? ахахах. ваше время сидеть и не писдеть под шконкой петушатина
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Этим трансфером будет ясно, что Леви всё таки думает о трофеях, а Почеттино поймёт, что не зря остался в клубе, нужно прогрессировать и добиваться трофеев, наше время пришло!
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