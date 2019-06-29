"Юнайтед" подтвердил покупку Ван-Биссаки

Аарон Ван-Биссака "Манчестер Юнайтед", наконец, прервал томительное ожидание своих болельщиков и подтвердил приобретение правого защитника Аарона Ван-Биссаки у "Кристал Пэлас".

В начале этой недели два клуба совершили прорыв в переговорах относительно стоимости Ван-Биссаки, и уже в среду Аарон прибыл на тренировочную базу "красных дьяволов" в Каррингтоне для прохождения медобследования.

В четверг медики закончили осматривать Ван-Биссаку, однако сразу объявить о приобретении 21-летнего англичанина "Юнайтед" не смог.

По слухам, задержка была вызвана тем, что "Пэлас" потребовал себе долю с последующей перепродажи защитника "дьяволами". Предполагается, что "орлы" смогут рассчитывать на 10 процентов, если стоимость Аарона превысит 50 млн. фунтов.

По информации Sky Sports, Ван-Биссака обошелся "Юнайтед" как раз в 50 млн. фунтов, включая 5 млн. в виде бонусов.

На "Селхерст Парк" Ван-Биссака был самым низкооплачиваемым игроком первой команды с зарплатой в 10 тыс. фунтов в неделю, тогда как на "Олд Траффорд" Аарон будет получать более 80 тыс. фунтов каждые семь дней по пятилетнему контракту с опцией продления на 12 месяцев.

"Аарон является одним из самых перспективных защитников в Премьер-Лиге. У него правильное отношение к делу, талант и характер, чтобы выступать за "Манчестер Юнайтед". Он прекрасно подходит под тот тип игрока, который мы ищем, чтобы помочь команде развиваться".

"Аарон — молодой и голодный игрок, и он жаждет учиться, что важно в его возрасте. Я доволен, что он перешел к нам, и мы предвкушаем его дальнейшее развитие", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.


Метки Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2019 14:30

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Последние комментарии:




  1. frisby 29.06.2019 15:21 # frisby
    55 за ван абасцаку 21 года? лол..а где хуесосы помойки кричавшие что 75 за лучшего в мире защитника Ван Дейка это овердохуя? Объясните уже наконец тупому викингу что его наебали и не все игроки с приставкой "ван" в имени топ игроки..бгг))

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  2. melwood-lfc 29.06.2019 15:20 # melwood-lfc
    обоссака односезонка
    помню как игрока фулхэма возили его лол

    1. Гнойный
    2. KnownAim
    3. Walkie T
    4. Чейни
    5. Шумм
    6. Dom1no
    7. Mickey Mouse
    8. Редо
    9. Рики Ф
    10. Паша Техник :

    Источник: http://fapl.ru/posts/71668/?c=1#c6929489

    (ответить)

  3. thegodfather 29.06.2019 15:17 # thegodfather
    настало время топ-схемок он пенсоидов.
    итак:

    кепа
    аспи-рудигер-зума-эмерсон
    луиз(жоржиньо)-канте-лофтусчик
    пулишич(петро)-абрахам(батшуаи)-хадсонодои(виллиан)


    лавка: маунт, кабальеро, ковасик, виллиан, питро, запакоста, бакаек, алонсо, кристенсен, жоржиньо(луиз), рис джеймс, баркли, жиру



    трансферный бан, говорите? камоне ю блууууууууус

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  4. kos9k 29.06.2019 15:12 # kos9k
    односезонка

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  5. myu99 29.06.2019 15:12 # myu99
    вот это топ клуб, все горят фапле

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  6. sausage 29.06.2019 15:11 # sausage
    Может и выйдет из него толк, но кто мне расскажет, когда успел этот молокосос из лютого середняка АПЛ стать "околотопом"? Тот же Чилуэлл в его годы успел уже в сборную призывался.

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  7. thegodfather 29.06.2019 15:05 # thegodfather
    На "Селхерст Парк" Ван-Биссака был самым низкооплачиваемым игроком первой команды с зарплатой в 10 тыс. фунтов в неделю, тогда как на "Олд Траффорд" Аарон будет получать более 80 тыс. фунтов каждые семь дней по пятилетнему контракту с опцией продления на 12 месяцев.

    Источник: http://fapl.ru/posts/71718/?c=1#c6930459



    а ну ясно, походу челик с академии в основу кп пробился, а через один год уже доит мю на лавандос. Камон красиво. В следующем сезоне можно итана ампаду в мю пихануть за 100 лямов

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  8. thegodfather 29.06.2019 15:04 # thegodfather
    че за нонейм и почему так дорого?

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  9. slash-lfc 29.06.2019 14:51 # slash-lfc
    Наконец-то путевый трансфер у муму.

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  10. beatles-red 29.06.2019 14:51 # beatles-red
    Кп в последний момент поняли, что скам теперь трамплин и ВанПис может после уйти на повышение

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  11. alexomck 29.06.2019 14:49 # alexomck
    норм, как раз вспомнит прошлое вингера из молодежки, в орлах особой возможности бегать вперёд не было:)

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  12. stevens 29.06.2019 14:47 # stevens
    Cho po sczlenszchea?

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  13. stevens 29.06.2019 14:46 # stevens
    Туп в атаке, неплох в защите только из-за автобуса КП. Второй Дерьмиан. Скамо6лядские твари вроде тоговрота и лемасса-пидараса в дветыщепятнадцатом тоже на него наяривали, а оказался зачуханом очередным... только это тело за 50 ушло а то подешевке, поздравляю с разводом манчленстер!

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  14. firmino9 29.06.2019 14:45 # firmino9
    Хороший трансфер

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  15. bes-ter 29.06.2019 14:41 # bes-ter
    50 млн... за какого то ноунейма с зарплатой в 10к...

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  16. nightwishuk 29.06.2019 14:38 # nightwishuk
    Ещё один нигга, а там старых обезьян ещё не спихнули.

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  17. staryi-eblan 29.06.2019 14:31 # staryi-eblan
    Околотопы прибыли


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