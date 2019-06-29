"Юнайтед" подтвердил покупку Ван-Биссаки

"Манчестер Юнайтед", наконец, прервал томительное ожидание своих болельщиков и подтвердил приобретение правого защитника Аарона Ван-Биссаки у "Кристал Пэлас".

В начале этой недели два клуба совершили прорыв в переговорах относительно стоимости Ван-Биссаки, и уже в среду Аарон прибыл на тренировочную базу "красных дьяволов" в Каррингтоне для прохождения медобследования.



В четверг медики закончили осматривать Ван-Биссаку, однако сразу объявить о приобретении 21-летнего англичанина "Юнайтед" не смог.



По слухам, задержка была вызвана тем, что "Пэлас" потребовал себе долю с последующей перепродажи защитника "дьяволами". Предполагается, что "орлы" смогут рассчитывать на 10 процентов, если стоимость Аарона превысит 50 млн. фунтов.



По информации Sky Sports, Ван-Биссака обошелся "Юнайтед" как раз в 50 млн. фунтов, включая 5 млн. в виде бонусов.



На "Селхерст Парк" Ван-Биссака был самым низкооплачиваемым игроком первой команды с зарплатой в 10 тыс. фунтов в неделю, тогда как на "Олд Траффорд" Аарон будет получать более 80 тыс. фунтов каждые семь дней по пятилетнему контракту с опцией продления на 12 месяцев.



"Аарон является одним из самых перспективных защитников в Премьер-Лиге. У него правильное отношение к делу, талант и характер, чтобы выступать за "Манчестер Юнайтед". Он прекрасно подходит под тот тип игрока, который мы ищем, чтобы помочь команде развиваться".



"Аарон — молодой и голодный игрок, и он жаждет учиться, что важно в его возрасте. Я доволен, что он перешел к нам, и мы предвкушаем его дальнейшее развитие", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.