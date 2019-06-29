"Юнайтед" подтвердил покупку Ван-Биссаки
"Манчестер Юнайтед", наконец, прервал томительное ожидание своих болельщиков и подтвердил приобретение правого защитника Аарона Ван-Биссаки у "Кристал Пэлас".
В начале этой недели два клуба совершили прорыв в переговорах относительно стоимости Ван-Биссаки, и уже в среду Аарон прибыл на тренировочную базу "красных дьяволов" в Каррингтоне для прохождения медобследования.
В четверг медики закончили осматривать Ван-Биссаку, однако сразу объявить о приобретении 21-летнего англичанина "Юнайтед" не смог.
По слухам, задержка была вызвана тем, что "Пэлас" потребовал себе долю с последующей перепродажи защитника "дьяволами". Предполагается, что "орлы" смогут рассчитывать на 10 процентов, если стоимость Аарона превысит 50 млн. фунтов.
По информации Sky Sports, Ван-Биссака обошелся "Юнайтед" как раз в 50 млн. фунтов, включая 5 млн. в виде бонусов.
На "Селхерст Парк" Ван-Биссака был самым низкооплачиваемым игроком первой команды с зарплатой в 10 тыс. фунтов в неделю, тогда как на "Олд Траффорд" Аарон будет получать более 80 тыс. фунтов каждые семь дней по пятилетнему контракту с опцией продления на 12 месяцев.
"Аарон является одним из самых перспективных защитников в Премьер-Лиге. У него правильное отношение к делу, талант и характер, чтобы выступать за "Манчестер Юнайтед". Он прекрасно подходит под тот тип игрока, который мы ищем, чтобы помочь команде развиваться".
"Аарон — молодой и голодный игрок, и он жаждет учиться, что важно в его возрасте. Я доволен, что он перешел к нам, и мы предвкушаем его дальнейшее развитие", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.
29.06.2019 14:30
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Последние комментарии:
55 за ван абасцаку 21 года? лол..а где хуесосы помойки кричавшие что 75 за лучшего в мире защитника Ван Дейка это овердохуя? Объясните уже наконец тупому викингу что его наебали и не все игроки с приставкой "ван" в имени топ игроки..бгг))
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обоссака односезонка
помню как игрока фулхэма возили его лол
1. Гнойный
2. KnownAim
3. Walkie T
4. Чейни
5. Шумм
6. Dom1no
7. Mickey Mouse
8. Редо
9. Рики Ф
10. Паша Техник :
Источник: http://fapl.ru/posts/71668/?c=1#c6929489
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настало время топ-схемок он пенсоидов.
итак:
кепа
аспи-рудигер-зума-эмерсон
луиз(жоржиньо)-канте-лофтусчик
пулишич(петро)-абрахам(батшуаи)-хадсонодои(виллиан)
лавка: маунт, кабальеро, ковасик, виллиан, питро, запакоста, бакаек, алонсо, кристенсен, жоржиньо(луиз), рис джеймс, баркли, жиру
трансферный бан, говорите? камоне ю блууууууууус
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односезонка
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вот это топ клуб, все горят фапле
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Может и выйдет из него толк, но кто мне расскажет, когда успел этот молокосос из лютого середняка АПЛ стать "околотопом"? Тот же Чилуэлл в его годы успел уже в сборную призывался.
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На "Селхерст Парк" Ван-Биссака был самым низкооплачиваемым игроком первой команды с зарплатой в 10 тыс. фунтов в неделю, тогда как на "Олд Траффорд" Аарон будет получать более 80 тыс. фунтов каждые семь дней по пятилетнему контракту с опцией продления на 12 месяцев.
Источник: http://fapl.ru/posts/71718/?c=1#c6930459
а ну ясно, походу челик с академии в основу кп пробился, а через один год уже доит мю на лавандос. Камон красиво. В следующем сезоне можно итана ампаду в мю пихануть за 100 лямов
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че за нонейм и почему так дорого?
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Наконец-то путевый трансфер у муму.
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Кп в последний момент поняли, что скам теперь трамплин и ВанПис может после уйти на повышение
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норм, как раз вспомнит прошлое вингера из молодежки, в орлах особой возможности бегать вперёд не было:)
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Cho po sczlenszchea?
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Туп в атаке, неплох в защите только из-за автобуса КП. Второй Дерьмиан. Скамо6лядские твари вроде тоговрота и лемасса-пидараса в дветыщепятнадцатом тоже на него наяривали, а оказался зачуханом очередным... только это тело за 50 ушло а то подешевке, поздравляю с разводом манчленстер!
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Хороший трансфер
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50 млн... за какого то ноунейма с зарплатой в 10к...
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Ещё один нигга, а там старых обезьян ещё не спихнули.
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Околотопы прибыли
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