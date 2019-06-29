"Арсенал" вступил в борьбу за Гари Кэхилла

Гари Кэхилл "Арсенал" присоединился к числу клубов, заинтересованных в бывшем капитане "Челси" Гари Кэхилле.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Кэхилл сыграл лишь 21 минуту, еще в начале мая подтвердив свой уход со "Стэмфорд Бридж" свободным агентом.

Возможность подписать столь опытного защитника безо всякой компенсации привлекла внимание многих клубов высшего дивизиона, включая "Вест Хэм", "Астон Виллу" и "Кристал Пэлас".

По информации Daily Star, еще одним претендентом на 33-летнего англичанина стал "Арсенал", чья игра в обороне в минувшем сезоне не выдерживала никакой критики.

Из-за непопадания в Лигу Чемпионов трансферный бюджет главного тренера "канониров" Унаи Эмери оказался сильно ограничен, поэтому для него было бы большой удачей заполучить Кэхилла.

В отличие от конкурентов, "Арсенал" готов предложить Кэхиллу возможность сыграть в еврокубках и остаться жить в Лондоне, что является немаловажным фактором для Гари.


Метки Арсенал, Кэхилл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 833

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 29.06.2019 15:16 # gidro-met
    Лэмпс с ним играл он знает как его использовать в старом футболе

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  2. sausage 29.06.2019 15:01 # sausage
    У них там точно клиника. В прошлом межсезонье плюсом к Косельни набрали пенсионеров, которые успешно проебали всё в защите ибо тупо пешеходы. И теперь опять такого же...

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  3. brown-ale 29.06.2019 14:43 # brown-ale
    Неплохой бюджетный вариант для бомжей.

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  4. fc-oil 29.06.2019 14:29 # fc-oil
    А вот и усиление для нищебродов

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  5. shymkentski 29.06.2019 14:24 # shymkentski
    Он свои 34 будет лучше любого защитника канониров, Конте сам говорил что при низкой обороне и при опеке, выносов и прочих лучше Кейхилла никого не найти, просто для футбола Сарри он ограниченный в способностях

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  6. chelsea88 29.06.2019 14:11 # chelsea88
    Отличный вариант для гейклуба. Бесплатно самое главное, а то они нищеброды те ещё.
    Кэхилл-Мустафи.... мощная связка намечается.

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