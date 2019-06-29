"Арсенал" вступил в борьбу за Гари Кэхилла

"Арсенал" присоединился к числу клубов, заинтересованных в бывшем капитане "Челси" Гари Кэхилле.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Кэхилл сыграл лишь 21 минуту, еще в начале мая подтвердив свой уход со "Стэмфорд Бридж" свободным агентом.



Возможность подписать столь опытного защитника безо всякой компенсации привлекла внимание многих клубов высшего дивизиона, включая "Вест Хэм", "Астон Виллу" и "Кристал Пэлас".



По информации Daily Star, еще одним претендентом на 33-летнего англичанина стал "Арсенал", чья игра в обороне в минувшем сезоне не выдерживала никакой критики.



Из-за непопадания в Лигу Чемпионов трансферный бюджет главного тренера "канониров" Унаи Эмери оказался сильно ограничен, поэтому для него было бы большой удачей заполучить Кэхилла.



В отличие от конкурентов, "Арсенал" готов предложить Кэхиллу возможность сыграть в еврокубках и остаться жить в Лондоне, что является немаловажным фактором для Гари.