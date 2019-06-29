"Арсенал" вступил в борьбу за Гари Кэхилла
"Арсенал" присоединился к числу клубов, заинтересованных в бывшем капитане "Челси" Гари Кэхилле.
В минувшем сезоне Премьер-Лиги Кэхилл сыграл лишь 21 минуту, еще в начале мая подтвердив свой уход со "Стэмфорд Бридж" свободным агентом.
Возможность подписать столь опытного защитника безо всякой компенсации привлекла внимание многих клубов высшего дивизиона, включая "Вест Хэм", "Астон Виллу" и "Кристал Пэлас".
По информации Daily Star, еще одним претендентом на 33-летнего англичанина стал "Арсенал", чья игра в обороне в минувшем сезоне не выдерживала никакой критики.
Из-за непопадания в Лигу Чемпионов трансферный бюджет главного тренера "канониров" Унаи Эмери оказался сильно ограничен, поэтому для него было бы большой удачей заполучить Кэхилла.
В отличие от конкурентов, "Арсенал" готов предложить Кэхиллу возможность сыграть в еврокубках и остаться жить в Лондоне, что является немаловажным фактором для Гари.
29.06.2019 14:00
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Последние комментарии:
Лэмпс с ним играл он знает как его использовать в старом футболе
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У них там точно клиника. В прошлом межсезонье плюсом к Косельни набрали пенсионеров, которые успешно проебали всё в защите ибо тупо пешеходы. И теперь опять такого же...
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Неплохой бюджетный вариант для бомжей.
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А вот и усиление для нищебродов
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Он свои 34 будет лучше любого защитника канониров, Конте сам говорил что при низкой обороне и при опеке, выносов и прочих лучше Кейхилла никого не найти, просто для футбола Сарри он ограниченный в способностях
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Отличный вариант для гейклуба. Бесплатно самое главное, а то они нищеброды те ещё.
Кэхилл-Мустафи.... мощная связка намечается.
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