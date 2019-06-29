Роб Холдинг пропустит старт нового сезона

Защитник "Арсенала" Роб Холдинг пропустит несколько первых недель нового сезона.

23-летний Холдинг был одним из любимчиков главного тренера "канониров" Унаи Эмери на старте сезона 2018/19, и это неслучайно.



До 5 декабря, когда Роб надорвал крестообразные связки колена против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд", "Арсенал" не проиграл ни одного из 16 матчей с участием молодого англичанина.



Изначально существовала надежда, что Холдинг успеет восстановиться к началу новой кампании, однако сейчас стало понятно, что этому не бывать — реабилитация Роба проходит не так быстро, как хотелось бы.



Как сообщает Daily Mail, Холдинг должен приступить к тренировкам во время поздней части предсезонного периода. После столь длительного отсутствия Робу потребуется время для возвращения в форму, поэтому к старту кампании он готов не будет.



Добавим, что "Арсенал" начнет новый сезон и без правого защитника Эктора Беллерина, который восстанавливается после аналогичной травмы, полученной в январе.