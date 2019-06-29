Ивоби считает "Сити" фаворитом нового сезона

Полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби считает "Манчестер Сити" фаворитом чемпионской гонки следующего сезона.

В прошлом месяце "горожане" стали первой за последние 10 лет командой, сумевшей защитить чемпионство в Премьер-Лиге. К выигранному титулу "Сити" добавил Кубок Англии и Кубок Лиги.



Вместе с тем, из-за ожесточенной конкуренции со стороны "Ливерпуля", "Сити" удалось оформить титул только в последнем туре. Однако Ивоби верит, что "горожане" смогут опередить "красных" еще раз.



"Каждый ожидал чемпионства "Сити" в минувшем сезоне, однако "Ливерпуль" навязал им серьезную конкуренцию. Поэтому никогда не знаешь, что может произойти. Уверен, каждый клуб будет инвестировать и улучшать свой состав. Предсезонный период вот-вот начнется, поэтому каждый старается подготовиться к старту сезона".



"Прямо сейчас сложно сказать, будет ли "Манчестер Сити" доминировать над остальными, но мы можем считать их фаворитами, учитывая, что они снова выиграли титул", — сообщил Ивоби Sky Sports.