"Челси" пригрозил вернуть Морату, если "Атлетико" не заплатит 50 млн. фунтов

"Челси" предупредил "Атлетико", что прервет аренду Альваро Морату, если "матрасники" не выкупят нападающего этим летом.

Не сработавшись с Маурицио Сарри на "Стэмфорд Бридж", в январе Мората отправился в 18-месячную аренду в "Атлетико" и с тех пор не устает говорить, как счастлив он в Мадриде и как сильно хочет заключить здесь постоянный контракт.



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, это арендное соглашение подразумевает досрочное возвращение Мораты в Лондон по инициативе "Челси". Теперь "синие" используют это как рычаг, чтобы заставить "Атлетико" выкупить Альваро.



Оказавшись под трансферным запретом, "Челси" грозится отозвать 26-летнего испанца в это окно, если "Атлетико" не заплатит 50 миллионов фунтов за постоянный переход Мораты.



Прямо сейчас для "Атлетико" весьма проблематично изыскать такую сумму, потому что испанский клуб находится на пороге приобретения Жоау Фелиша из "Бенфики" за 112.9 млн. фунтов.



Добавим, что сменщик Сарри на посту главного тренера "Челси" будет лишен не только Гонсало Игуаина, который возвращается в "Ювентус" после истечения своей аренды, но и проданного в "Реал" Эдена Азара, который в минувшем сезоне нередко играл нападающего. Учитывая это, возвращение Мораты, возможно, не лишено смысла.