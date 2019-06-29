Нашлось объяснение задержке с подтверждением трансфера Ван-Биссаки

Задержке с подтверждением трансфера защитника Аарона Ван-Биссаки из "Кристал Пэлас" в "Манчестер Юнайтед" нашлось объяснение.

21-летний Ван-Биссака завершил проходить медицинское обследование на базе "красных дьяволов" еще в четверг. По сети уже вовсю разгуливают фотографии Аарона в футболке "Юнайтед", однако официального подтверждения сделки нет до сих пор.



По информации BBC, эта задержка вызвана тем, что в последний момент "Пэлас" потребовал долю с последующей перепродажи Ван-Биссаки "дьяволами".



В конце концов "орлы" выторговали долю в 10 процентов при условии, что "Юнайтед" перепродаст Аарона за сумму свыше 50 миллионов фунтов.



BBC добавляет, что компенсация "Пэлас" составит эти самые 50 млн. фунтов, а Ван-Биссака будет получать на "Олд Траффорд" 80 тыс. фунтов в неделю.