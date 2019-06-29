Почеттино посетовал, что у него нет последнего слова насчет трансферов "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что у него в клубе окончательные решения по трансферам принимает президент Даниэль Леви, а не он сам.

В данный момент "шпоры" близки к своему первому за полтора последних года приобретению, собираясь подписать юного вингера "Лидса" Джека Кларка.



Переговоры по более звездным игрокам, включая Танги Ндомбеле из "Лиона", складываются менее успешно, и Почеттино бессилен на это повлиять. У Маурисио нет того уровня контроля, как у некоторых его конкурентов по топ-6 Премьер-Лиги.



"В "Тоттенхэме", "Челси" и "Арсенале" у главного тренера нет той свободы, как у Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" и Юргена Клоппа в "Ливерпуле". Пеп полностью контролирует планы "Сити". В "Тоттенхэме" и других клубах модель отличается".



Продажа игроков, решения по контрактам, покупка игроков — все это зависит исключительно от главного тренера в случае с Пепом и Клоппом. В других клубах, вроде "Тоттенхэма", устроено иначе".



"У кого последнее слово в вопросах продажи игроков вроде Харри Кейна? У нашего президента, Даниэля Леви. Это не в моей власти. Конечно, мое мнение спросят, и я скажу, что люблю Харри Кейна, но решение будет принимать Даниэль. То же самое с Кристианом Эриксеном", — сообщил Почеттино TV3.