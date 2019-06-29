Почеттино посетовал, что у него нет последнего слова насчет трансферов "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что у него в клубе окончательные решения по трансферам принимает президент Даниэль Леви, а не он сам.
В данный момент "шпоры" близки к своему первому за полтора последних года приобретению, собираясь подписать юного вингера "Лидса" Джека Кларка.
Переговоры по более звездным игрокам, включая Танги Ндомбеле из "Лиона", складываются менее успешно, и Почеттино бессилен на это повлиять. У Маурисио нет того уровня контроля, как у некоторых его конкурентов по топ-6 Премьер-Лиги.
"В "Тоттенхэме", "Челси" и "Арсенале" у главного тренера нет той свободы, как у Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" и Юргена Клоппа в "Ливерпуле". Пеп полностью контролирует планы "Сити". В "Тоттенхэме" и других клубах модель отличается".
Продажа игроков, решения по контрактам, покупка игроков — все это зависит исключительно от главного тренера в случае с Пепом и Клоппом. В других клубах, вроде "Тоттенхэма", устроено иначе".
"У кого последнее слово в вопросах продажи игроков вроде Харри Кейна? У нашего президента, Даниэля Леви. Это не в моей власти. Конечно, мое мнение спросят, и я скажу, что люблю Харри Кейна, но решение будет принимать Даниэль. То же самое с Кристианом Эриксеном", — сообщил Почеттино TV3.
29.06.2019 09:00
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Последние комментарии:
Интересно, а как Почеттино может повлиять? Конечно у него интересуются какие игроки ему нужны, а какие нет. Не его же дело торговаться. Леви лучше знает финансовое положение клуба и его возможности.
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А ведь кредиты за стадион можно погасить частично, чтобы капало меньше % (Мысли Леви)
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видать даже Почеттино Кейн не нравится, что тот задумывается о продаже.
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В кои то веки деньги есть на трансферы
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