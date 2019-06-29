Виллиан выразил свою поддержку Лэмпарду

Вингер "Челси" Виллиан выразил свою поддержку Фрэнку Лэмпарду, который готовится заступить на должность главного тренера "синих".

Как известно, "Челси" уже получил разрешение от "Дерби" вступить в переговоры с Лэмпардом относительно вакантной позиции на "Стэмфорд Бридж".



В составе "синих" все еще остаются футболисты, которым довелось играть вместе с Фрэнком, и Виллиан является одним из них. Учитывая это, бразилец верит, что клуб принимает правильное решение.



"Это уже решено, что он будет новым главным тренером? Просто я не знаю. Однако я думаю, он подходит для этой работы".



"Он был отличным игроком, и он отличный человек. Он только начинает свою тренерскую карьеру, но у него есть все необходимое, чтобы быть успешным", — сообщил Виллиан Football.London.