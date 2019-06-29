Дзола уверен, что Азар заиграет в "Реале"

Покидающий должность ассистента главного тренера "Челси" Джанфрако Дзола выразил уверенность, что плеймейкер Эден Азар заиграет в "Реале".

Ранее в этом месяце "синие" отпустили своего лучшего игрока в Мадрид. Фактически у клуба со "Стэмфорд Бридж" не оставалось выбора, ведь контракт Азара истекал уже в следующем году.



Дзола, который этим летом также покидает "Челси", считает, что "Реал" совершил отличную инвестицию, и 28-летний бельгиец не потеряется среди звезд на "Сантьяго Бернабеу".



"Реал" купил великолепного игрока. В этом году он был невероятен. В плане личных качестве он столь же хорош. "Челси" потерял ключевого игрока, а "Реал" такового обрел".



"Я желаю ему всего наилучшего, и чтобы в Мадриде у него все получалось так же хорошо, как и в "Челси". Он заслуживает этого".



"Он будет успешен там. Его мастерство не оставляет никаких сомнений на этот счет. Он будет успешен в Ла Лиге".



"В этом году он многому научился и значительно прибавил, он научился активнее участвовать в командной игре и улучшил свой пас. Думаю, он заиграет там", — сообщил Дзола AS.