Лено хочет сыграть все матчи за "Арсенал" в новом сезоне
Голкипер "Арсенала" Бернд Лено хочет сыграть каждый матч в каждом соревновании за свой клуб в новом сезоне.
Перебравшись на "Эмирейтс" прошлым летом из "Байера" за 19 миллионов фунтов, Лено был вынужден ждать своего дебюта в Премьер-Лиге до 29 сентября, да и то стало возможно только благодаря травме Петра Чеха.
Впрочем, Бернд своим шансом воспользовался и закрепился в качестве первого номера "канониров". Теперь, когда Чех завершил игровую карьеру, дублером 27-летнего немца должен стать Эмилиано Мартинес.
Восстановившись после своей травмы, полученной в начале прошлого сезона, Чех был вынужден довольствоваться практикой во второстепенных турнирах. Так Петр помог "Арсеналу" добраться до финала Лиги Европы.
Лено, наверняка, с некоторой завистью наблюдал за матчем против "Челси" в Баку со скамейки запасных, а потому, утверждает Evening Standard, сообщил главному тренеру Унаи Эмери о своем желании в новом сезоне защищать ворота команды во всех турнирах.
Если просьба Лено будет удовлетворена, игровая практика Мартинеса может быть ограничена лишь Кубком Лиги как наименее важным соревнованием.
29.06.2019 06:00
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