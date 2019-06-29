Лено хочет сыграть все матчи за "Арсенал" в новом сезоне

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено хочет сыграть каждый матч в каждом соревновании за свой клуб в новом сезоне.

Перебравшись на "Эмирейтс" прошлым летом из "Байера" за 19 миллионов фунтов, Лено был вынужден ждать своего дебюта в Премьер-Лиге до 29 сентября, да и то стало возможно только благодаря травме Петра Чеха.



Впрочем, Бернд своим шансом воспользовался и закрепился в качестве первого номера "канониров". Теперь, когда Чех завершил игровую карьеру, дублером 27-летнего немца должен стать Эмилиано Мартинес.



Восстановившись после своей травмы, полученной в начале прошлого сезона, Чех был вынужден довольствоваться практикой во второстепенных турнирах. Так Петр помог "Арсеналу" добраться до финала Лиги Европы.



Лено, наверняка, с некоторой завистью наблюдал за матчем против "Челси" в Баку со скамейки запасных, а потому, утверждает Evening Standard, сообщил главному тренеру Унаи Эмери о своем желании в новом сезоне защищать ворота команды во всех турнирах.



Если просьба Лено будет удовлетворена, игровая практика Мартинеса может быть ограничена лишь Кубком Лиги как наименее важным соревнованием.