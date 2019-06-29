Лено хочет сыграть все матчи за "Арсенал" в новом сезоне

Бернд Лено Голкипер "Арсенала" Бернд Лено хочет сыграть каждый матч в каждом соревновании за свой клуб в новом сезоне.

Перебравшись на "Эмирейтс" прошлым летом из "Байера" за 19 миллионов фунтов, Лено был вынужден ждать своего дебюта в Премьер-Лиге до 29 сентября, да и то стало возможно только благодаря травме Петра Чеха.

Впрочем, Бернд своим шансом воспользовался и закрепился в качестве первого номера "канониров". Теперь, когда Чех завершил игровую карьеру, дублером 27-летнего немца должен стать Эмилиано Мартинес.

Восстановившись после своей травмы, полученной в начале прошлого сезона, Чех был вынужден довольствоваться практикой во второстепенных турнирах. Так Петр помог "Арсеналу" добраться до финала Лиги Европы.

Лено, наверняка, с некоторой завистью наблюдал за матчем против "Челси" в Баку со скамейки запасных, а потому, утверждает Evening Standard, сообщил главному тренеру Унаи Эмери о своем желании в новом сезоне защищать ворота команды во всех турнирах.

Если просьба Лено будет удовлетворена, игровая практика Мартинеса может быть ограничена лишь Кубком Лиги как наименее важным соревнованием.


Метки Арсенал, Лено

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2019 06:00

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