Райан Бабель отправился в "Галатасарай"

Бывший вингер "Фулхэма" и "Ливерпуля" Райан Бабель продолжит карьеру в "Галатасарае".

Отыграв три с половиной сезона в "Ливерпуле" на ранней стадии своей карьеры, в январе этого года Бабель вернулся в английский футбол.



Райан присоединился к "Фулхэму" свободным агентом и забил пять голов в 16 матчах Премьер-Лиги, но не смог предотвратить возвращение "дачников" в Чемпионшип.



Контракт Бабеля с "Фулхэмом" был рассчитан только до конца сезона, поэтому 32-летний голландец смог свободно уйти, выбрав для продолжения карьеры "Галатасарай".



С клубом из Стамбула Бабель, также поигравший в Турции за "Касымпашу" и "Бешикташ", заключил соглашение до 2022 года.