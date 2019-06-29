Райан Бабель отправился в "Галатасарай"
Бывший вингер "Фулхэма" и "Ливерпуля" Райан Бабель продолжит карьеру в "Галатасарае".
Отыграв три с половиной сезона в "Ливерпуле" на ранней стадии своей карьеры, в январе этого года Бабель вернулся в английский футбол.
Райан присоединился к "Фулхэму" свободным агентом и забил пять голов в 16 матчах Премьер-Лиги, но не смог предотвратить возвращение "дачников" в Чемпионшип.
Контракт Бабеля с "Фулхэмом" был рассчитан только до конца сезона, поэтому 32-летний голландец смог свободно уйти, выбрав для продолжения карьеры "Галатасарай".
С клубом из Стамбула Бабель, также поигравший в Турции за "Касымпашу" и "Бешикташ", заключил соглашение до 2022 года.
29.06.2019 00:05
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А ведь хорошо начинал
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