"Юнайтед" оценивает Погба в 150 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" отпустит своего полузащитника Поля Погба этим летом только за 150 миллионов фунтов.

За последнее время Погба сделал несколько намеков на то, что он не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и хочет уйти ради нового испытания.



По информации Daily Mirror, претендентом номер один на Погба остается "Реал", чей главный тренер Зинедин Зидан всячески уговаривает своего президента Флорентино Переса найти деньги на покупку Поля, несмотря на уже потраченные этим летом 250 млн. фунтов.



Также в услугах 26-летнего игрока сборной Франции заинтересован его бывший клуб "Ювентус". По слухам, Погба интригует возможность поиграть за одну команду с Криштиану Роналду.



Однако боссы "Юнайтед" совершенно не желают продавать своего самого дорогого игрока, а потому установили за Погба, купленного три года назад за 89 млн. фунтов, ценник в 150 млн.