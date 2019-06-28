"Юнайтед" оценивает Погба в 150 млн. фунтов

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" отпустит своего полузащитника Поля Погба этим летом только за 150 миллионов фунтов.

За последнее время Погба сделал несколько намеков на то, что он не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и хочет уйти ради нового испытания.

По информации Daily Mirror, претендентом номер один на Погба остается "Реал", чей главный тренер Зинедин Зидан всячески уговаривает своего президента Флорентино Переса найти деньги на покупку Поля, несмотря на уже потраченные этим летом 250 млн. фунтов.

Также в услугах 26-летнего игрока сборной Франции заинтересован его бывший клуб "Ювентус". По слухам, Погба интригует возможность поиграть за одну команду с Криштиану Роналду.

Однако боссы "Юнайтед" совершенно не желают продавать своего самого дорогого игрока, а потому установили за Погба, купленного три года назад за 89 млн. фунтов, ценник в 150 млн.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 628

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  1. superperez101 28.06.2019 23:52 # superperez101
    пиздец там цирк венесуэла аргентина
    тянут карлика как только могут

    надеюсь бразилы их порвут

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  2. januzaj00 28.06.2019 23:50 # januzaj00
    съебись погба
    съебись красиво

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  3. farot 28.06.2019 23:15 # farot
    кто купит его будет зашкварышем похлеще мю и псж

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  4. awesome-arsenal 28.06.2019 23:14 # awesome-arsenal
    играет на 20 и то с натяжкой
    даже озиль наверно полезнее

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  5. chebrec 28.06.2019 23:10 # chebrec
    Ахахахахахахаха камон Реал!!!

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