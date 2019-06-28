Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич, вероятно, вернется в Бундеслигу на следующий сезон на правах аренды.

Несмотря на ряд травм, Груич очень убедительно провел сезон 2018/19 за "Герту", приняв участие в 23 матчах, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.



"Герте" оказалось не по карману выкупить Марко, поэтому сейчас, утверждает ESPN, клуб из Берлина пытается договориться о продлении аренды 23-летнего серба.



Однако "Герта" — не единственный немецкий клуб, желающий одолжить Груича на следующий сезон. На Марко также претендуют "Вердер" и "Айнтрахт", причем последний готов предложить игроку возможность выступить в Лиге Европы.



Добавим, что контракт Груича с "Ливерпулем" рассчитан до 2023 года, поэтому "красные" могут комфортно себе позволить отпустить Марко в аренду еще на один сезон.