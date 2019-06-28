"Бавария" предложила за Хадсон-Одои только 22.5 млн. фунтов

Каллум Хадсон-Одои Новое предложение "Баварии" по вингеру "Челси" Каллуму Хадсон-Одои составило только 22.5 миллиона фунтов.

Напомним, накануне стало известно, что чемпионы Бундеслиги вновь обратились к "Челси" насчет Хадсон-Одои, которого они безуспешно пытались переманить в январе.

По информации The Guardian, это был не просто запрос о доступности игрока для трансфера, а конкретное предложение о покупке. Но если в январе "Бавария" была готова расстаться с 35 млн. фунтов, то на сей раз сумма уменьшилась более чем на треть.

По всей видимости, клуб из Мюнхена рассчитывал на то, что Хадсон-Одои по-прежнему хочет уйти, а также на то, что от действующего контракта 18-летнего англичанина остается только 12 месяцев.

Однако "Челси" это предложение, как и все предыдущие отклонил, и по-прежнему надеется заключить со своим воспитанником новую сделку — приход Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера должен этому поспособствовать.


Метки Бавария, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. kos9k 28.06.2019 21:59 # kos9k
    слишком большая сумма для футболиста, который провел менее 10-ти профессиональных матчей ехехехе

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  2. sisyazavr 28.06.2019 21:59 # sisyazavr
    И ожидаемо была послана наxуй

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  3. blackdreamer 28.06.2019 21:15 # blackdreamer
    просто ссут в бизнес кар

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  4. chebrec 28.06.2019 21:01 # chebrec
    А ха ха ни ху ху сосисочники

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