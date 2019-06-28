"Бавария" предложила за Хадсон-Одои только 22.5 млн. фунтов

Новое предложение "Баварии" по вингеру "Челси" Каллуму Хадсон-Одои составило только 22.5 миллиона фунтов.

Напомним, накануне стало известно, что чемпионы Бундеслиги вновь обратились к "Челси" насчет Хадсон-Одои, которого они безуспешно пытались переманить в январе.



По информации The Guardian, это был не просто запрос о доступности игрока для трансфера, а конкретное предложение о покупке. Но если в январе "Бавария" была готова расстаться с 35 млн. фунтов, то на сей раз сумма уменьшилась более чем на треть.



По всей видимости, клуб из Мюнхена рассчитывал на то, что Хадсон-Одои по-прежнему хочет уйти, а также на то, что от действующего контракта 18-летнего англичанина остается только 12 месяцев.



Однако "Челси" это предложение, как и все предыдущие отклонил, и по-прежнему надеется заключить со своим воспитанником новую сделку — приход Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера должен этому поспособствовать.