"Лестер" купил Джеймса Джастина

"Лестер" совершил свое первое приобретение в это трансферное окно, согласовав переход защитника Джеймса Джастина из "Лутона".

В минувшем сезоне Джастин, один из ярчайших молодых талантов за пределами Премьер-Лиги, сыграл 52 матча во всех соревнованиях и помог "Лутону" вернуться в Чемпишоншип после 12 лет отсутствия.



21-летний англичанин, вошедший в символическую сборную Лиги Один по версии PFA, является большим универсалом и способен выступать на обоих краях обороны.



С "Лестером" Джеймс заключил контракт на пять лет. Предполагается, что "лисы" заплатили "Лутону" в качестве компенсации около 6 миллионов фунтов.



"Я предельно счастлив. Я чувствую, словно готов к этому моменту. Я надеюсь быть энергичным и увлеченным делом, выступая под этой эмблемой".



"Наш тренер великолепно работает с молодыми игроками, помогая им развивать свои карьеры. Каждый очень высоко отзывался о нем, и я надеюсь, он поможет и мне", — сообщил Джастин.