"Лестер" купил Джеймса Джастина
"Лестер" совершил свое первое приобретение в это трансферное окно, согласовав переход защитника Джеймса Джастина из "Лутона".
В минувшем сезоне Джастин, один из ярчайших молодых талантов за пределами Премьер-Лиги, сыграл 52 матча во всех соревнованиях и помог "Лутону" вернуться в Чемпишоншип после 12 лет отсутствия.
21-летний англичанин, вошедший в символическую сборную Лиги Один по версии PFA, является большим универсалом и способен выступать на обоих краях обороны.
С "Лестером" Джеймс заключил контракт на пять лет. Предполагается, что "лисы" заплатили "Лутону" в качестве компенсации около 6 миллионов фунтов.
"Я предельно счастлив. Я чувствую, словно готов к этому моменту. Я надеюсь быть энергичным и увлеченным делом, выступая под этой эмблемой".
"Наш тренер великолепно работает с молодыми игроками, помогая им развивать свои карьеры. Каждый очень высоко отзывался о нем, и я надеюсь, он поможет и мне", — сообщил Джастин.
28.06.2019 20:40
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охуенный поц, смотрел не раз матчи шляпников.
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Бля, так Джеймса или Джастина?
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