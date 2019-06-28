"Лестер" купил Джеймса Джастина

Джеймс Джастин "Лестер" совершил свое первое приобретение в это трансферное окно, согласовав переход защитника Джеймса Джастина из "Лутона".

В минувшем сезоне Джастин, один из ярчайших молодых талантов за пределами Премьер-Лиги, сыграл 52 матча во всех соревнованиях и помог "Лутону" вернуться в Чемпишоншип после 12 лет отсутствия.

21-летний англичанин, вошедший в символическую сборную Лиги Один по версии PFA, является большим универсалом и способен выступать на обоих краях обороны.

С "Лестером" Джеймс заключил контракт на пять лет. Предполагается, что "лисы" заплатили "Лутону" в качестве компенсации около 6 миллионов фунтов.

"Я предельно счастлив. Я чувствую, словно готов к этому моменту. Я надеюсь быть энергичным и увлеченным делом, выступая под этой эмблемой".

"Наш тренер великолепно работает с молодыми игроками, помогая им развивать свои карьеры. Каждый очень высоко отзывался о нем, и я надеюсь, он поможет и мне", — сообщил Джастин.


Метки Джастин, Лестер, Лутон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2019 20:40

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  1. lahmatyj 28.06.2019 21:31 # lahmatyj
    охуенный поц, смотрел не раз матчи шляпников.

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  2. ilovemanutd 28.06.2019 20:50 # ilovemanutd
    Бля, так Джеймса или Джастина?

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